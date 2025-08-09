news_header_top
Политика 9 августа 2025 08:41

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Президентом России Владимиром Путиным запланирована на 15 августа и пройдет в штате Аляска. Слова американского лидера приводят «Известия».

Трамп отметил, что переговоры состоятся в следующую пятницу, а подробности будут обнародованы позднее.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил о согласовании встречи между Россией и США, ориентировочно на следующей неделе. Владимир Путин подтвердил подготовку переговоров с Дональдом Трампом, подчеркнув взаимную заинтересованность сторон.

Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели
#Россия и США #переговоры #Владимир Путин #Дональд Трамп
