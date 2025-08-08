news_header_top
Политика 8 августа 2025 20:19

Путин и Трамп могут встретиться в конце следующей недели

Встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа может состояться в конце следующей недели. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон достигли согласия о проведении встречи лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентировочного срока была выбрана следующая неделя, а точная дата встречи будет определена после завершения подготовки.

В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Дональдом Трампом, отметив, что заинтересованность в двусторонних переговорах взаимна.

Заявления о предстоящем саммите последовали после визита в Москву 6 августа спецпредставителя Президента США Стивена Уиткоффа, которого принял российский лидер. Встреча продолжалась около трех часов.

