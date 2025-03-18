Аналитик Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа

После встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина рубль укрепится только внешне, а к концу года общий тренд вернется к ослаблению валюты. Таким мнением поделился с «Татар-информом» финансовый аналитик Михаил Беляев.

«На сегодняшний день ожидать стабильного курса рубля по отношению к иностранной валюте трудно, – рассказал экономист, – и на это есть несколько причин. В первую очередь – ожидаемые темпы экономического роста 2% – это депрессия. Во-вторых, в стране на высоком уровне остается инфляция».

Он считает, что в течение года курс рубля вернется к снижению. В то же время эксперт не исключил отдельных участков усиления валюты при общем отрицательном тренде. И встреча двух лидеров может стать одним из таких отклонений от тренда.

«Какие-то плюсы [по итогам встречи] будут. Рубль может укрепиться, но только в численном варианте», – считает Беляев.

По его прогнозам, курс не пробьет отметку в 80 рублей. При этом Беляев допутил, что прогноз может стать ошибочным.