Финансовый аналитик: Экономику России в 2025 году может ждать депрессия

В 2025 и 2026 годах в России снизятся темпы экономического роста по сравнению с завершающимся 2024-м. Об этом «Радио 1» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Так, Минэкономразвития РФ ожидает экономический рост в 2% в ближайшие годы, а прогноз Банка России еще скромнее — всего 1,5%. При этом в 2024 году темпы экономического роста составляли 4,2%.

«С точки зрения экономики, + 2% — это депрессия. В экономике всё, что ниже 4%, не относится к уровню экономического роста», — заявил эксперт.

При этом он констатировал, что при имеющихся в стране ресурсах с учетом стоящих перед ней задач («по импортозамещению, по обороноспособности и по экономическому суверенитету») необходимо «иметь темпы роста намного выше».

Беляев уточнил, что речь о кризисе не идет, но нельзя ждать и каких-то существенных улучшений экономической ситуации.

По его оценке, дело в том, что за последние годы все секторы военно-промышленного комплекса «наполнились», именно на них пришелся основной прирост экономики. А гражданские отрасли столкнулись с очень высокой ставкой, установленной Центробанком, и они никак не могут дать ВВП импульс к росту.