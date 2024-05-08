Вспышки на Солнце могут привести к сильной магнитной буре на выходных

Выброс массы 8 мая 2024 года — начальная стадия (изображение коронографа LASCO)

Фото: xras.ru

Сегодня, 8 мая, на Солнце зафиксированы две вспышки первого по мощности класса X, за ними последовал сильный выброс солнечной массы в сторону Земли. В результате на планете могут произойти непрерывные магнитные бури.

Как сообщают ученые Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, первая вспышка произошла в 4.41 по московскому времени, длилась 15 минут и сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи. Вторая случилась в 8.09 и длилась 51 минуту. Она «сопровождалась выбросом корональной массы, всплесками радиоизлучения II <...> и IV спектральных типов и нарушением КВ-радиосвязи».

Кроме того, исследователи зарегистрировали на Солнце 11 вспышек второго по мощности класса M. Девять из них также привели к нарушениям радиосвязи.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН замечает, что «солнечное вещество, судя по всему, было выброшено во время второго взрыва». По оценке специалистов, «выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности».

Астрономы поясняют, что выбросы массы «обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли». Плазма может достигнуть планеты в субботу, 11 мая. Возможная мощность магнитных бурь оценивается как G2 и G3 (то есть средняя и сильная).

Магнитные бури приводят к северным сияниям в атмосфере и сбоям в работе энергосистем, сказываются на путях миграций птиц и животных, ведут к нарушениям коротковолновой связи и работы систем радионавигации, а также к перепадам напряжения в промышленных сетях. При бурях уровня G3 полярные сияния начинают наблюдаться в средних широтах.