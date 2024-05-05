На Солнце зафиксирована вторая за неделю вспышка самого высокого класса X

Солнечная вспышка 14 декабря 2014 года

Фото: NASA

Сегодня, 5 мая, на Солнце произошла вспышка первого по мощности класса X, ставшая второй такой на этой неделе. Об этом предупреждают ученые Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

«Пятого мая в 9.01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», — отмечается в сообщении.

Кроме того были зафиксированы три вспышки второго по мощности класса M. До этого последняя вспышка наиболее мощного класса X произошла на Солнце 3 мая.

Из подготовленного исследователями института прогноза космической погоды на 5-6 мая следует возможность самых мощных вспышек, «в том числе протонных». Вероятна неустойчивость геомагнитного поля, ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы. Радиационная обстановка должна остаться невозмущенной.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

Последние приводят к северным сияниям в атмосфере и сбоям в работе энергосистем, сказываются на путях миграций птиц и животных, ведут к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также к перепадам напряжения в промышленных сетях.