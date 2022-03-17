Вслед за Ярославским ТЮЗом в Казань пять гастрольных спектаклей привезет Рязанский ТЮЗ

В Казань с четырехдневными гастролями приедет Рязанский ТЮЗ: с 20 по 23 апреля коллектив представит пять спектаклей из своего репертуара. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Айгуль Горнышева, директор Казанского ТЮЗа, на сцене которого пройдут гастроли рязанцев. Сейчас, напомним, в Казанском ТЮЗе с пятидневными гастролями гостит Ярославский ТЮЗ.

«На нашей сцене у них будут проходить детские спектакли "Золотой ключик", "Тутта Карлсон первая и единственная", "Анна Снегина", поставленная к юбилею Сергея Есенина, "Исполнитель желаний", “Господа Головлевы. Маменька”», – анонсировала Горнышева.

Она также напомнила, что если Ярославский ТЮЗ приехал с гастролями в Казань и РТ в целом впервые, то с Рязанским ТЮЗом дружба у казанских тюзовцев давняя. Кроме того, как и в Казанском ТЮЗе в Рязанском начата реконструкция здания.