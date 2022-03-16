В Казани при полном зале стартовали дебют-гастроли Ярославского ТЮЗа

В Казани на сцене местного Театра юного зрителя сегодня стартовали гастроли Ярославского ТЮЗа, который представил музыкальный спектакль «Незнайка-путешественник». Визит труппы в Республику Татарстан, первый в истории обоих театров, отметил на тематической пресс-конференции заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Для нашего театра это возможность увидеть новые постановки, с которыми мы еще не знакомы, кроме того есть еще два приятных обстоятельства: во-первых, посещение этих гастрольных спектаклей возможно по Пушкинской карте, а во-вторых, эти постановки мы проводим со 100%-й заполняемостью зрительного зала», – сказал Хакимзянов.

Гастроли Ярославского театра в Казани будут проходить с 16 по 20 марта. За это время казанцам и гостям города будут представлены пять постановок, рассчитанные как на младшего зрителя (от 6 лет), так и на подростков и взрослую аудитории. В столицу РТ ярославский театр, которому только еще предстоит отметить 40-летие, привез спектакли «Незнайка-Путешественник», «Евгений Онегин. Рисунки на полях», «Железяка или «училка» из недалекого будущего», «Супница или кипящие страсти» и «Пижама на шестерых». Всего за пять дней труппа даст десять представлений.

«Благодаря проекту „Большие гастроли“ Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России по поддержке детских и молодежных театров активную деятельность осуществляют сейчас многие театры, получив возможность приехать друг к другу. А это жизнь театра, театры живут именно этим. У нас сейчас [с Казанским ТЮЗом] зеркальные гастроли. Вместе с тем гастроли для каждого театра — это серьезная работа. Мы говорим об адаптации спектаклей к площадке — ее глубина, ширина. У нас, например, сцена в 3 раза больше (и глубже, и выше), чем в Казанском ТЮЗе. Получается, Казанский ТЮЗ должен делать из маленького пространства большое, а мы из большого маленькое», — поделилась нюансами работы на гастролях директор Ярославского ТЮЗа, заслуженный работник культуры РФ Наталия Прокина.

В то же время сужение сценического пространства имеет свои преимущества — например, позволяет видеть каждого зрителя и, соответственно, установить с ним индивидуальный контакт, рассказала актриса Ярославского ТЮЗа имени Розова Алина Сенюшкина, задействованная в постановке «Незнайка-путешественник», с которой ярославцы дебютировали в Казани.

«Мы узнали, что здесь детские спектакли не такие длинные. У нас взрослые могут идти и по 3 часа, детские — двухактные с антрактом. В сегодняшнем нашем утреннем спектакле нам даже какие-то фрагменты удалось сократить: то, что проходит на большой сцене, практически не нужно на малой. А детский зритель везде одинаков — это самый искренний, самый благодарный зритель. На детском зрителе всегда можно проверять, хороший спектакль или плохой. Если плохой, ближе к антракту дети самыми первыми будут выбегать из зала. Нам показалось, что мы смогли удержать зрительское детское внимание», — сказала Алина Сенюшкина.

С 5 марта заполнять зрительный зал разрешено на 100%, подчеркнула директор Ярославского ТЮЗа Наталия Прокина. На гастрольные постановки билеты распроданы на 95%, но все же желающим стоит попытаться успеть занять оставшиеся свободными места в зрительном зале.