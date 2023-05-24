«Вызывающий дождь»: в Татарстане хотят поставить на крыло самолет для тушения пожаров

Сергей Захаров предложил вызывать локальные осадки при помощи самолета

Фото: prav.tatarstan.ru

«То, что в народе называют “разгонять облака”»

Как в жару не допустить в Татарстане лесные пожары, обсуждали накануне в Доме Правительства республики. Неожиданную идею высказал начальник татарстанского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров. Он предложил вызывать локальные осадки при помощи самолета. Такой опыт есть у Росгидромета в Якутии: модифицированный Ан-26 – своего рода летающая лаборатория, может «пролить» на той или иной территории дождь.

Захаров пояснил «Татар-информу», что в структуре Росгидромета есть такое подразделение: Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО). В ее компетенцию входит изучение атмосферных процессов. «В том числе одна из задач – это активное воздействие на них. Как говорят в народе – “разгонять облака”», – рассказал он.

К примеру, когда в Казани проходили мероприятия по случаю тысячелетия города, республиканский Гидрометцентр совместно с федеральной структурой участвовал в предотвращении дождей. Тучи тогда разгоняли самолеты, которые прибыли из Москвы.

Впрочем, по словам собеседника «Татар-информа», можно добиться и прямо противоположного эффекта: вызвать осадки. «Технология одна и та же. Только цели разные», – заметил он.

Если нужно напитать влагой какие-то сельскохозяйственные территории, которые страдают от засухи, атмосфера «засевается» соответствующими (к слову, дорогостоящими) реагентами и проливается дождь, который должен был прийти на эту территорию. Или же с точностью до наоборот.

Когда в Казани проходили мероприятия по случаю тысячелетия города, республиканский Гидрометцентр совместно с федеральной структурой участвовал в предотвращении дождей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Летающая метеорологическая лаборатория позволяет с высокой степенью достоверности и вероятности определить эффективность затрат на «искусственный» дождь. То есть она действует не там, «где захотели», а где это действительно возможно.

Захаров подчеркнул, что это совокупный процесс: работа наземного оборудования, летающей лаборатории, профилографа, локатора. Профилограф измеряет температуру в высоту до 1 километра, далее идет высотное зондирование, максимум для которого составляет до 40 километров ввысь. Замеряются все параметры: температура, давление, направление и скорость ветра и так далее.

«Допустим, доплеровский радиолокатор в радиусе 300 километров «видит» в динамике все природные явления и передает эту информацию в центр сбора с периодичностью 20 минут. Информация, получаемая с летающей лаборатории, позволяет находить благоприятный период времени и с этого же самолета “засеивать” атмосферу соответствующими реагентами, которые могут вызывать локально, там, где это необходимо, осадки», – сказал он.

Есть и другая технология: в этом случае в “засеве” реагентов участвует большое количество самолетов. Она применяется как раз тогда, когда нужно, чтобы осадки не выпадали.

«Оказывается, и на предприятии “Сев-Авиа” (бывшее подразделение Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова) есть Ан-26, который сможет вызывать локальные дожди» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть самолет, оборудование на стадии выхода»

По словам руководителя татарстанского управления, на сегодняшний день такая технология с участием специалистов ЦАО работает в Якутии. У них есть собственный самолет-зондировщик.

«Оказывается, и на предприятии “Сев-Авиа” (бывшее подразделение Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова) есть Ан-26, который сможет вызывать локальные дожди. Нужно только установить соответствующее оборудование, и уже затем его можно эффективно использовать для превентивных мер с возгораниями», – проинформировал Захаров.

Именно специалист Росгидромета, который отправился на два месяца в Якутию, и сообщил главному метеорологу Татарстана о том, что ЦАО работает по этой теме с «Сев-Авиа». Позднее на самом авипредприятии ему уточнили, что есть и самолет (борт с крымской припиской находится в Казани), и требуемое оборудование.

Правда, его необходимо доработать, но оно сейчас уже находится «на стадии выхода». Затем это оборудование нужно будет смонтировать и испытать на земле, после чего по идее уже можно было бы проводить экспериментальные работы.

По словам Захарова, Росгидромет готов оказать методическую, учебную и практическую помощь. «ЦАО подтвердило, что готово участвовать совместно с нашими специалистами в этой работе, включая наладку и обучение для того, чтобы мы могли иметь в своем арсенале такой инструментарий, как летающая лаборатория», – отметил он.

Однако в связи с доукомплектацией самолета ему еще необходимо пройти сертификацию. А это длительный по времени процесс. Так, в этом случае ее окончание прогнозируется на конец сентября – начало октября.

Сергей Захаров подчеркнул, что средства на завершение всех работ у предприятия «Сев-Авиа» есть. Им только нужна поддержка, чтобы ускорить сертификацию. Что же касается последующих эксплуатационных расходов, то их, по идее, должен нести заказчик работ.

Начальник татарстанского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предполагает, что «интересант» в этом случае – Министерство сельского хозяйства РТ.

«Мы ведем наблюдение за озимыми в течение всего вегатационного периода: от сева до уборки урожая. Контролируем состояние не только зерновых, но и технических культур» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Последствия засухи для сельского хозяйства и пожаров для лесов несоизмеримы с затратами на летающую лабораторию»

«Мы ведем наблюдение за озимыми в течение всего вегатационного периода: от сева до уборки урожая. Контролируем состояние не только зерновых, но и технических культур: картофеля, сахарной свеклы, кукурузы. У нас есть информация о том, в каком состоянии находятся растения, каков запас их продуктивной влаги, когда они могут начать страдать от ее отсутствия. То есть в наличии все те критерии, которые необходимы, чтобы где-то локально применить летающую лабораторию», – обосновал он.

Собеседник «Татар-информа» также отметил, что в Татарстане большое количество сельхозтоваропроизводителей: «Красный Восток-зернопродукт», «Агросила», «Август» и так далее. «Если они не хотят потерять урожай, в случае засухи могут заказать такую летающую лабораторию и полить поля», – полагает он.

Сергей Захаров напомнил, что сейчас государству приходится тратить средства на профилактику лесных пожаров Фото: © «Татар-информ»

Сергей Захаров напомнил, что сейчас государству приходится тратить средства на профилактику лесных пожаров: в пожароопасный период лесные массивы облетают на вертолетах, кроме того, там дежурят машины и люди.

«Если у республики появится такой инструментарий, как летающая лаборатория, выиграют все, – убежден он. – В любом случае последствия засухи для сельского хозяйства и пожаров для лесов несоизмеримы с этими затратами».

В подтверждение своих слов он сообщил, что на совещании вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин отметил, что было бы неплохо изучить этот вопрос и оказалть предприятию «Сев-Авиа» информационную или какую-либо иную помощь, чтобы форсировать завершение работ и испытаний летающей лаборатории.

Самолет-зондировщик успешно применяется в Якутии для тушения лесных пожаров. Летчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны искусственно вызывали дожди и ливни при помощи самолета-зондировщика Ан-26. Веерная установка на его борту запускала в облака пиропатроны с йодистым серебром. Под их воздействием в облаках начинался процесс образования осадков. Эффективность технологии оценивается на уровне 97%.

На совещании Рустам Нигматуллин отметил, что было бы неплохо изучить этот вопрос и оказать предприятию «Сев-Авиа» информационную или какую-либо иную помощь Фото: prav.tatarstan.ru

«Это дорогое мероприятие с труднопрогнозируемым успехом»

«Если на рынке есть потребность, ее надо рассматривать», – считает помощник Раиса Татарстана по авиакомплексу Равиль Зарипов. В то же время он сказал, что нужно посмотреть, в каком состоянии находится Ан-26. Он сказал, что не в курсе инициативы метрологов, но пообещал обсудить этот вопрос с директором предприятия.

«О таком способе тушения лесных пожаров слышу впервые, ранее никогда не сталкивался с тем, чтобы для этого вызывали дожди», — в свою очередь сообщил «Татар-информу» один из опытнейших авиаторов республики, генеральный директор Казанского авиапредприятия Магомед Закаржаев.

По его словам, целесообразность и эффективность метода вызывает большие сомнения. «Это дорогое мероприятие с труднопрогнозируемым успехом», — считает он.

«Все оборудование самолета-зондировщика — это установка для разбрасывания реагентов. Самолет залетает в облако и начинает там раскидывать реагент, который сублимирует капли воды и идет дождь. Вот и всё, что можно сделать. Но для эффекта необходимо, чтобы такое облако находилось над лесным пожаром. То есть это нужно совместить по времени: чтобы именно в этот момент прилетел самолет и превратил его в дождь», — усомнился эксперт.

По словам собеседника «Татар-информа», Ан-26 в основном используется для грузовых перевозок. Где-то их стали дооборудовать и использовать как пассажирские самолеты, хотя изначально это именно «грузовик».

«Все оборудование самолета-зондировщика — это установка для разбрасывания реагентов. Самолет залетает в облако и начинает там раскидывать реагент, который сублимирует капли воды и идет дождь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это все равно что стрелять из пушки по воробьям»

Председатель совета директоров ГК «Тулпар» Азат Хаким также признался «Татар-информу», что не является сторонником этой идеи.

«Если честно, я сомневаюсь в эффективности самолета-зондировщика. Более эффективно, когда идет постоянное барражирование легких самолетов. Пожар надо гасить в самом начале: когда только-только появился дымок. Информацию об этом передали и тут же стали работать. Раньше были бригады парашютистов на Ан-2. Как только где-то засекли очаг возгорания, их высаживали, и они быстренько тушили. А когда огонь уже разошелся, зондировщики слабо помогают. Это называется стрелять из пушки по воробьям», – считает он.

Собеседник агентства считает, что с лесными пожарами надо бороться иначе. «Я бы стал делать не так. Наоборот, всю легкую авиацию, которая сегодня есть, неважно, частная она или государственная, по контрактам бы задействовал для постоянного патрулирования лесов. И, естественно, на земле должны быть мобильные бригады, которые оперативно выезжают на место пожара. Это будет в разы эффективнее, чем этот зондировщик», – поделился он своим мнением.

Азат Хаким сообщил, что его компания занималась это темой. «В свое время на базе Як-40 делали самолет-зондировщик, мы в этом участвовали, помогали. Этот самолет был наш, и часть оборудования ставили мы. С тех пор прошло уже 10 лет, если не больше. Не могу сказать, что этот самолет, а его использовали для тушения пожаров в Крыму и других южных регионах, оказался очень эффективным», – поделился он. По его словам, тогда эти работы проводились как раз по заказу Росгидромета.