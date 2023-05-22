Табу на посещение лесов и самолет для вызова дождя: в РТ решали, как не допустить пожаров

Рустам Нигматуллин: «На сегодняшнем заседании мы все вместе должны определить дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах во время высоких температур»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Жара пришла, высок риск лесных пожаров»

Две основные темы, которые сегодня обсудили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Доме Правительства Татарстана, это о том, какие меры для обеспечения пожарной безопасности необходимо принять в установившуюся жару.

«В последние годы под влиянием комплекса климатических факторов отмечается рост горимости лесов. В настоящее время в России ежегодно возникает большое количество лесных пожаров. В обычные годы пожары своевременно локализуют, однако в периоды длительной засухи число пожаров может расти, и переход их в так называемые верховые пожары не позволяет быстро и эффективно их тушить», – сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин напомнил о недавних пожарах в Курганской области и подчеркнул, что подобного ни в коем случае нельзя допустить в Татарстане.

«На сегодняшнем заседании мы все вместе должны определить дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах во время высоких температур», – сказал он.

Сергей Захаров рассказал о том, что на этой неделе в Татарстан придет еще большая жара Фото: prav.tatarstan.ru

«Вызвать осадки может помочь самолет»

Начальник Управления по гидрометеорологии Сергей Захаров рассказал о том, что на этой неделе в Татарстан придет еще большая жара.

«Сегодня воздух в Татарстане прогреется до +29°. С 23 по 26 мая в дневные часы воздух будет прогреваться до +32°. Есть незначительная вероятность осадков в ночь на 28 мая», – сказал он.

Также Сергей Захаров выступил с инициативой по применению превентивных мер в борьбе с пожарами. По его словам, в распоряжении Росгидромета есть самолет, способный вызывать локальные осадки. Он предложил использовать такую же технологию в Татарстане.

Во многих районах Татарстана не было достаточного количества осадков Фото: © «Татар-информ»

«Сейчас в Якутии работает одна такая станция. Есть модифицированный самолет Ан-26, своего рода летающая лаборатория, которая обладает возможностью вызывать на локальной территории осадки. Я разговаривал с товарищем, он объяснил, что для начала такое оборудование надо испытать на земле, а потом использовать его для превентивных мер борьбы с возгораниями. Также его можно использовать для работы в интересах сельского хозяйства. Сотрудники Росгидромета готовы приехать и обучить специалистов работе с этим оборудованием», – сказал он.

Он отметил, что во многих районах Татарстана не было достаточного количества осадков.

«Эффективных осадков не было в течение 30-55 суток. Помимо рисков возникновения пожаров это также негативно сказывается на сельском хозяйстве», – дополнил он.

Равиль Кузюров: «В этом году противопожарный сезон в лесах республики открыт с 1 апреля, о чем мы сообщали ранее» Фото: prav.tatarstan.ru

В леса снова нельзя!

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров рассказал, какие меры принимаются в Татарстане, чтобы не допустить лесных пожаров.

«В этом году противопожарный сезон в лесах республики открыт с 1 апреля, о чем мы сообщали ранее. Средняя продолжительность пожароопасного сезона у нас составляет 186 дней, данные основаны на статистике за 5 лет», – сказал он.

По его словам, ограничения будут действовать в лесах 12 районов республики.

«В Республике Татарстан снова вводится ограничение на пребывание в лесах, которое связано с IV классом пожарной опасности» Фото: © «Татар-информ»

«В Республике Татарстан снова вводится ограничение на пребывание в лесах, которое связано с IV классом пожарной опасности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. В течение 21 дня ограничения будут действовать в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Бавлинском, Арском, Билярском, Болгарском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Ислейтарском, Кайбицком, Калейкинском, Камском, Кзыл-Юлдузском, Лаишевском, Лениногорском, Лубянском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Нурлатском, Приволжском, а также Пригородном, Сабинском, Тетюшском и Черемшанском лесничествах», – сказал он.

Предполагается, что в период действия ограничений татарстанцам нельзя будет посещать леса, въезжать на их территорию на автомобилях и проводить в лесах определенные работы.

«Умышленные поджоги совершают не какие-то диверсанты, а несовершеннолетние невоспитанные обалдуи, у которых не понятно, что в голове. Которые в мессенджерах за 5 тысяч рублей находят задания или их находят и потом совершают деяния, которые отразятся на всей их жизни в дальнейшем. Министерству образования надо провести разъяснительную работу в школах, техникумах и вузах. По лесам кого-то ловить – бесполезно», – сказал Рустам Нигматуллин.

Рафис Хабибуллин: «Уважаемые коллеги, решение вопросов пожарной безопасности требует комплексного подхода и участия не только органов исполнительной власти, но и граждан всей страны» Фото: prav.tatarstan.ru

« Только совместными усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию с пожарами »

Глава Управления ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин озвучил антирейтинг в районах Татарстана по количеству возгораний из-за сухой травы и мусора.

В пятерке лидеров – Альметьевский, Нижнекамский, Черемшанский, Заинский и Тукаевский районы.

«Уважаемые коллеги, решение вопросов пожарной безопасности требует комплексного подхода и участия не только органов исполнительной власти, но и граждан всей страны. Только совместными усилиями мы сможем стабилизировать ситуацию с пожарами и обеспечить безопасность населения республики», – сказал Рафис Хабибуллин.

По его словам, этой весной было несколько пожаров, в которых огонь перекидывался с травы на здания.

Этой весной было несколько пожаров, в которых огонь перекидывался с травы на здания Фото: © «Татар-информ»

«В апреле этого года в Татарстане зафиксированы 4 случая перехода огня с сухой травы к строениям. В результате пожаров было уничтожено 16 строений: 4 жилых дома, 1 садовый дом, 3 нежилых дома и 8 хозяйственных построек», – сказал он.

Как отметил Рафис Хабибуллин, из-за ландшафтных пожаров в республике погиб один человек, еще трое получили ожоги.

«Причина возникновения таких пожаров одна – безответственное, можно сказать, халатное отношение наших граждан и ряда должностных лиц к вопросам пожарной безопасности. Несмотря на введение особого противопожарного режима и ограничения на посещение лесов, ландшафтные пожары продолжаются», – дополнил он.