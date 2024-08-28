Вслед за Казанью введены ограничения в аэропорту Нижнекамска

Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 09:00 (мск). Такое решение принято для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 (мск). Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару, сообщили в аэропорту.