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Вслед за Казанью введены ограничения в аэропорту Нижнекамска
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 09:00 (мск). Такое решение принято для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 (мск). Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару, сообщили в аэропорту.
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