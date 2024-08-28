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В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 МСК», — говорится в заявлении.
Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару, сообщили в аэропорту.
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