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Происшествия 28 августа 2024 07:46

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

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В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 МСК», — говорится в заявлении.

Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару, сообщили в аэропорту.

#аэропорт Казань
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