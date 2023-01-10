ВКТ о переписи-2021: «По нашим оценкам, в России насчитывается не менее 5,5 млн татар»

Во время Всероссийской переписи населения в 2021 году были учтены не все татары. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Данис Шакиров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Перепись проводилась во время пандемии. Самым коварным врагом оказался ковид, который не позволил объективно оценить [численность татар]. В местах компактного проживания татар часто неучтенными оставались пожилые люди. Среди народов России мы сохранили второе место. По экспертным оценкам Всемирного конгресса татар, численность татар в России насчитывает не менее 5-5,5 млн человек», – отметил Данис Шакиров.

Напомним, что по данным переписи населения 2021 года, число татар в России сократилось почти на 600 тыс. человек – до 4,7 млн.

«В 2021 году 16,2 млн человек не указали национальность, в том числе и татары. Из-за пандемии в переписи участвовали не все», – сказал Данис Шакиров.

Данис Шакиров также напомнил о масштабных международных форумах, проведенных в Татарстане в последние 10 лет. Среди них Всемирная Универсиада 2013 года, мировые чемпионаты 2015, 2018, 2019 годов, празднование 100-летия образования Татарской АССР. Они, по мнению Шакирова, в значительной степени способствовали росту международного авторитета Татарстана и татарской нации, а также дальнейшему признанию татарами всего мира Республики Татарстан своей исторической родиной. «Прошедший в Казани в 2022 году VIII съезд Всемирного конгресса татар подтвердил это в полной мере», – отметил Шакиров.