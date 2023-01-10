Итоги переписи-2021: Татарстан растет, но татар в России стало меньше

Росстат перед началом новогодних праздников опубликовал итоги прошедшей в 2021 году переписи. Очередная перепись населения должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии она несколько раз переносилась. Результаты переписи стали предметом споров и дискуссий еще до ее проведения. «Татар-информ» знакомит с ключевыми цифрами.

Очередная перепись населения должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии она несколько раз переносилась

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России стало на 4,3 млн человек больше

Как показала перепись, численность населения в России растет – за десять лет жителей в стране стало больше на 4,3 млн человек.

На эту цифру серьезно повлияло присоединение в 2014 году новых территорий – регионов Крым и Севастополь, где проживает более 2 млн человек.

В России за 10 лет появилось 18 городов, 33 села, а вот количество заброшенных деревень катастрофически увеличивается – таких стало больше на 27,5 процента (почти 25 тысяч российских сел покинуты их жителями).

Регионы-лидеры по приросту населения: Москва, Санкт-Петербург и близлежащие к ним области, Краснодарский край и республики Кавказа. Татарстан тоже в списке регионов, где численность населения увеличивается. (Подробнее – в инфографике в конце статьи.)

Статистика говорит о приросте в Дальневосточном федеральном округе, однако это лишь результат «перетасовки» регионов – в период между двумя переписями Забайкальский край и Бурятия были переведены из Сибирского в Дальневосточный округ.

В Татарстане численность населения растет

Всего два региона Поволжья показали рост численности населения, и один из них – Татарстан. В Башкортостане этот показатель вырос незначительно. Татарстан же входит в десятку российских регионов – лидеров роста.

В Центральной и Северной России, Поволжье, Сибири, Дальнем Востоке наблюдается существенная убыль населения. Из сибирских регионов прирост наблюдается лишь в Ханты-Мансийском автономном округе.

Из регионов Поволжья в Башкортостане населения прибавилось на 19 131 человека. В Татарстане жителей стало больше на 218 321 человека. В целом же население в Приволжском федеральном округе убавилось почти на 1 млн человек. Помимо Кировской, Оренбургской областей сильное сокращение численности населения наблюдается в Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областях. Убыль происходит и в республиках Марий Эл, Удмуртия, Чувашия.

Татар стало меньше на 600 тысяч

В период между двумя последними переписями в России численность татар сократилась на 596 980 человек. Предыдущий показатель (2002-2010 годы) – минус 240 тыс. татар. Если в 2010 году во время переписи татарами себя указали 5 310 649 человек, то в 2020-м – 4 713 669.

В ходе переписи продвигалась политика разделения татар на субэтнические группы. Но по итогам переписи можно сказать, что она не дала результатов. Число тех, кто указал свою национальность как «мишар», увеличилось лишь на одного человека: в 2010 году – 786, в 2020-м – 787.

Если в 2010 году во время переписи татарами себя указали 5 310 649 человек, то в 2020-м – 4 713 669 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Сибири призывы к татарам назваться отдельной группой «сибирские татары» тоже не дали результатов. Число лиц, указавших свою национальность как «сибирские татары», стало меньше – с 6779 (2010 год) до 6297 (2020 год).

Субэтническая группа «астраханские татары», хоть и выросла в три раза, в абсолютных цифрах это немного – 7 (2010) и 29 (2020).

Численность кряшен сократилась – 34 822 человека в 2010 году и 29 978 – по результатам последней переписи.

Прирост и убыль населения среди национальностей в России

Башкир в России стало немного меньше – их численность сократилась с 1 584 554 человек в 2010 году до 1 571 879 человек по результатам переписи 2020 года. За десять лет представители башкирского народа сократились на 12 665 человек.

Убыль происходит и у других народов Поволжья:

мари – с 547 605 до 423 803;

мордва – с 744 237 до 484 450;

чуваши – с 1 435 872 до 1 067 139;

удмурты – с 552 299 до 386 465.

Численность русского населения в стране сократилась более чем на 5 млн человек – с 111 016 896, по данным на 2010 год, до 105 579 179 (2020).

В России продолжается рост численности кавказских и среднеазиатских народов. Чеченцев к 2010 году было 1 431 360 человек, к 2020 году их число увеличилось до 1 674 854 человек. Ингуши – 444 тыс. в 2010 году и 517 тыс. по итогам прошедшей переписи.

За 10 лет представители башкирского народа сократились на 12 665 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Башкортостан: башкир стало больше, татар – меньше

В Башкортостане наблюдается рост численности башкирского населения на фоне сокращения численности татар.

В 2010 году в графе о национальности башкирами себя указали 1 172 287 жителей республики. По итогам переписи 2020 года таких стало на 96 519 больше, составив 1 268 806 человек. Одновременно численность татар сократилась на 34 762 человека: с 1 009 295 в 2010 году до 974 533 человек в 2020-м.

Таким образом, в процентном соотношении башкир стало больше – 31 процент от общего числа жителей республики. Татары составляют 23,81 процента, русские – 35,88 процента. До этого, в 2010 году, показатели были немного другие: 35,19 процента русских, 28,79 процента башкир, 24,78 процента – татар.

Соответственно, численность русского населения в Башкортостане выросла с 1 432 906 человек до 1 509 246.

В то же время идет убыль среди представителей других национальностей в РБ:

мари: 103 658 – 84 988;

удмурты: 21 477 – 17 149;

мордва: 20 300 – 10 970;

чуваши: 107 450 – 79 950;

украинцы: 39 875 – 17 149;

кряшены: 3801 – 3641.

В Татарстане численность татар выросла, но сократилась в процентном соотношении

За десять лет в Татарстане татар прибавилось – рост в 78 604 человека. В 2010 году татарами себя указали 2 012 571 человек, в 2020 году (перепись прошла в 2021-м) – 2 091 175 человек.

В процентном соотношении татар стало меньше на примерно 1 процент. Если в 2010 году татары в республике составляли 53,15 процента жителей, то по результатам прошедшей в 2021 году переписи – 52,21 процента. К 2010 году численность населения в Татарстане составила 3 785 488 человек, за десять лет она выросла на 218 312 человек.

За 10 лет в Татарстане татар прибавилось – рост в 78 604 человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителей русской национальности в Татарстане стало больше на 73 435 человек (с 1 501 369 человек в 2010 году до 1 574 804 в 2020-м).

Численность представителей коренных народов Поволжья, проживающих в Татарстане, тоже сокращается. Цифры переписей 2010 и 2020 годов: чуваши (116 212 – 90 474), мари (18 848 – 15 666), удмурты (23 454 – 21 327), мордва (19 156 – 12 065), кряшены (29 962 – 25 189), башкиры (13 726 – 11 029). Одновременно наблюдается рост численности представителей народов Средней Азии: узбеки (8881 – 14 970), таджики (5859 – 12 541), киргизы (1156 – 2406).

Представителей одного из самых многочисленных народов России – чеченцев в Татарстане стало меньше – 420 в 2010 году и 387 в 2020-м.

Сокращается число владеющих татарским языком

В период между двумя переписями число лиц, владеющих татарским языком, сократилось более чем на 1 миллион человек (1 019 563). Такие данные приводятся на сайте Росстата.

В 2010 году в пункте «Владение языками народов Российской Федерации» указано, что татарским языком владеют 4 280 718 человек. В 2020 году введены два подпункта – владение и применение языка в повседневной жизни. Как гласят цифры, татарским языком владеют 3 261 155 человек, в повседневной жизни его используют 2 917 685 человек.

В 2010 году татарами себя указали 5 310 649 человек, к 2020 году эта цифра уменьшилась на 596 тысяч – во время прошедшей переписи татарами себя назвали 4 713 669 человек.

При этом 4 073 253 человека родным языком считают татарский. Соответственно, 640 416 татар татарский язык не считают своим родным языком.

Число лиц, владеющих татарским языком, сократилось более чем на 1 миллион человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перепись также показала, что более 800 тысяч (812 098) человек, владеющих татарским языком, не применяют его в повседневной жизни. Здесь также надо учитывать, что татарским владеют также и представители других национальностей.

Таким образом, по результатам переписи 2020 года 69,18 процента татар владеют татарским языком, 61,89 процента используют его в повседневной жизни. Из указавших свою национальность как «татары» татарский язык родным считают 86,41 процента.

Во время переписи 2010 года 80,6 процента татар заявляли о своем владении татарским языком. Таким образом, число татар, владеющих татарским языком, сократилось на 11,42 процента. Число лиц, считающих татарский язык своим родным языком, увеличилось на 5,81 процента.

Сокращение числа владеющих родным языком наблюдается и у других народов, в том числе у чеченцев, которые в плане общей численности показали рост.

Башкиры: из 1 571 879 человек, указавших свою национальность как «башкир», башкирским языком владеют 1 086 423 человек. Этот же показатель у других народов выглядит так:

мари: 423 803 – 258 722;

мордва: 484 450 – 220 090;

чуваши: 1 067 139 – 700 222;

удмурты: 386 465 – 255 877;

чеченцы: 1 674 854 – 1 493 748;

саха (якуты): 478 409 – 377 722;

тыва: 295 384 – 252 953.

Русские и русский язык

Число лиц, указавших свою национальность как «русский», сократилось на 5 437 717 человек (в 2010 году в России проживало 111 016 896 русских, в 2020-м – 105 579 179).

Жителей русской национальности в Татарстане стало больше на 73 435 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одновременно сокращается число владеющих русским языком: 137 494 893 человека в 2010-м и 134 319 233 человека – к 2020 году.

Татары обладают высоким уровнем образования

По результатам опроса, проведенного в рамках переписи населения 2020 года, татары отличаются среди других народов более высокими показателями по уровню образования.

Образование учитывалось в отношении населения старше 6 лет. Среди татар в эту категорию входят 4 434 552 человека, из них 95,95 процента указали свое образование. Так, среди татар 21,4 процента имеют высшее образование, 15,72 процента – среднее, 1,44 процента прошли программу магистратуры, 1,08 процента имеют высшую квалификационную категорию (кандидатскую, докторскую степень). Таких всего 47 958 человек.

Для сравнения: среди русского населения людей с высшим образованием – 20,89 процента, средним – 14, магистратура – 1,47, высшая квалификационная категория – 1,12 процента.

Татары отличаются среди других народов более высокими показателями по уровню образования Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представители некоторых других национальностей (в процентах*)

Башкиры:

Высшее образование – 15,72

Магистратура – 0,91

Высшая квалификационная категория – 0,84



Мари:

Высшее образование – 14,14

Магистратура – 0,9

Высшая квалификационная категория – 0,65



Удмурты:

Высшее образование – 16,41

Магистратура – 0,99

Высшая квалификационная категория – 0,72



Чеченцы:

Высшее образование – 12

Магистратура – 0,57

Высшая квалификационная категория – 0,31



Чуваши:

Высшее образование – 18,67

Магистратура – 1,12

Высшая квалификационная категория – 0,77



Евреи:

Высшее образование – 50,19

Магистратура – 7,2

Высшая квалификационная категория – 5,67



* Примечание: проценты вычислены из общего числа населения, имеющего какое-либо образование (люди старше 6 лет), поэтому у народов с большим показателем рождаемости данные по образованию могут оказаться ниже. Точные проценты станут известны после обработки данных по показателям среди конкретных возрастных групп.

Рамис Латыпов