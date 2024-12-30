Всемирно известный иллюзионист и Народный артист РФ Данилин умер в возрасте 73 года

Народный артист России и всемирно известный иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 года. О его смерти 30 декабря сообщила пресс-служба театра «Данилин» (город Пермь).

Отмечается, что Данилин также был почетным гражданином Перми.

Точное время и дату прощания с Данилиным театр сообщит позднее в соцсетях.

Фото: © пресс-служба театра «Данилин»

Данилин родился 4 сентября 1951-го. После окончания пермского института культуры он работал в местной филармонии, а потом основал единственный в Пермском крае иллюзионный театр. В 2011-м его избрали депутатом Законодательного собрания Пермского края.

«Я всегда хотел, чтобы иллюзионное искусство было доступно для всех. В детстве я увидел, как один фокусник доставал куриные яйца из пустой коробки, и тогда я тоже захотел такому научиться, чтобы накормить людей и сделать их счастливей. Повзрослев, я понял, что это не так легко и над этим нужно усердно трудиться. Много работая и выступая на разных площадках мира, я заметил, что на западе был популярным семейный формат заведений, где люди могут покушать и одновременно посмотреть спектакль. В Перми ничего подобного не было, и я решил создать такое место, в котором люди чувствуют себя как дома и становятся счастливей», - говорил Данилин, чьи слова приводятся на сайте театра.

Ранее сообщалось, что в возрасте 99 лет умерла почетный деятель искусств Москвы и актриса Майя Ивашкевич.