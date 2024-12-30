Почетный деятель искусств Москвы и актриса Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет

Почетный деятель искусств Москвы и актриса Майя Ивашкевич скончалась 30 декабря. Ей было 99 лет. О смерти сообщили в пресс-службе драмтеатра им. Гоголя.

Фото: © телеграм-канал театра им. Гоголя

Отмечается, что Ивашкевич была старейшей актрисой «гоголевского» театра. Она служила данному «храму искусств» с 1960-го, то есть с момента основания данного театра.

«За годы долгой и преданной службы театру Майя Сергеевна сыграла десятки ролей в спектаклях Бориса Голубовского, Александра Дунаева, Сергея Яшина, Константина Богомолова, Владимира Панкова, Дениса Азарова и других режиссеров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса была хранителем памяти нескольких театральных эпох и через 6 месяцев могла бы отметить юбилей – 100 лет.

О дате прощания с актрисой театр объявит позже.

Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. Ее творческий путь начался со Студии Александра Таирова. Потом она работала в Камерном театре, а затем в Театре имени А.С. Пушкина.