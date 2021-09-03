«Всеми способами втиралась в доверие»: жертвы черных риелторов РТ о том, как их обманули

Сегодня Вахитовский суд Казани выслушал пострадавших по делу о многомиллионном мошенничестве. Как утверждает следствие, злоумышленники на протяжении 10 лет предлагали покупателям приобрести квартиры по социальной программе. Однако, получив задаток, оставляли его себе, а предоставлять жилье клиентам даже не собирались.

На скамье подсудимых четверо – Айшат Гарифуллина, Гельсиря Багаутдинова, Гузалия Габдрахманова и Раиль Закиров. Жертвами мошенников, по версии обвинения, стали более 60 человек. Допрос потерпевших начался еще в июне этого года и продолжается до сих пор.

Сегодня перед судом выступила Нурзия Валеева. Пожилая женщина пришла на заседание не одна, с ней была ее внучка – они обе доверились мошенникам и в надежде купить квартиру потеряли последние деньги.

Валеева рассказала, что познакомилась с Гельсирой Багаутдиновой еще в 2015 году. Тогда женщина помогла ей купить комнату в общежитии для внука.

Фото: © Алина Файзрахманова

«После этого мы с ней продолжили общаться, она мне рассказывала про ислам, так как я тоже очень чту религию. Мы созванивались периодически», – поделилась Валеева.

Через год, в мае 2016-го, Багаутдинова предложила ей купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Салават Купере» для сына по цене ниже рыночной, якобы она может оформить покупку через соцпрограмму. Риэлтор объяснила: квартира будет готова в декабре, а сейчас нужно внести аванс – 210 тысяч рублей. Когда им уже вручат ключи от квартиры, добавила женщина, нужно будет доплатить еще 250 тысяч.

Валеева, будучи очень религиозным человеком, прониклась большим доверием к Багаутдиновой и согласилась на ее предложение.

«Багаутдинова меня попросила, чтобы я никому не говорила о ее предложении, только своим близким родственникам, которым бы она также помогла купить квартиру по низкой стоимости. Я рассказала об этом своей внучке Айзиле», – вспомнила Валеева.

Под разными предлогами Багаутдинова выманила у Валеевой и ее внучки более миллиона рублей, обещая предоставить им новые квартиры. Однако выполнять свои обязательства она даже не собиралась.

Отметим, что обвиняемые крайне спокойно вели себя на скамье подсудимых, держались уверенно. Никто из них сейчас не работает, однако каждого защищает оплачиваемый адвокат.

Фото: © Алина Файзрахманова

Кроме того, потерпевшие поделились, что во время судебного заседания накануне допрашивали пострадавших, проживающих в деревнях. Некоторые из них весьма плохо говорили по-русски, однако отвечали без переводчика.

Как рассказала одна из потерпевших, это стало предметом веселого настроения у обвиняемых, отчего жертвы растерялись еще больше и ушли из суда в подавленном состоянии. На фоне переживаний вечером одной из них стало плохо, ей пришлось ехать в больницу.

Напомним, что по версии следствия, с 2008 по 2019 годы обвиняемые предлагали потенциальным покупателям приобрести жилье по социальной программе, утверждая, что сотрудничают с Госжилфондом республики. Заманивали клиентов низкими ценами, после чего брали у них деньги и пропадали. Общая сумма ущерба, по оценке следствия, составила более 63 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Вахитовском суде Казани судят четырех жителей Татарстана за мошенничество. Потерпевшие по делу рассказали, как риэлторы выманили у них последние деньги и оставили без жилья.