Афера на 63 млн: казанцы рассказали, как риэлторы вымогали деньги и оставили их без жилья

Сегодня в Вахитовском суде Казани начался допрос потерпевших по делу о многомиллионном мошенничестве. На скамье подсудимых четверо — Айшат Гарифуллина, Гельсиря Багаутдинова, Гузалия Габдрахманова и Раиль Закиров. Как утверждает следствие, они на протяжении 10 лет предлагали покупателям приобрести квартиры по социальной программе. Однако, получив задаток, присваивали его, а предоставлять жилье клиентам даже не собирались.

Жертвами аферистов стали не только татарстанцы, среди потерпевших есть жители Уфы и Москвы. Всего от махинаций пострадали 66 человек. Сегодня суду удалось допросить только троих из них.

Одна из них, Альфия Волостнова рассказала, что узнала о возможности купить жилье по соцпрограмме от своей квартирантки Елены Ефремовой. В 2017 году Волостнова решила продать свою двухкомнатную квартиру, а на вырученные деньги приобрести трехкомнатную. За помощью она обратилась к Ефремовой, которая выставила за свои услуги цену — 50 тыс. рублей за помощь в продаже и столько же за помощь в покупке новой квартиры.

Полученные деньги — 2,7 млн рублей — Волостнова передала Ефремовой под расписку, чтобы та приобрела для нее трехкомнатную квартиру в ЖХ «Экопарк Дубрава». Женщина обещала ей, что она получит квартиру в ближайшие два месяца. Однако этот срок неоднократно сдвигался, а Ефремова продолжала под разными предлогами вымогать у Волостновой деньги.

В итоге, общая сумма ущерба по этому эпизоду составила более 3 млн рублей. Ефремова, которая сейчас по делу проходит в качестве свидетеля, заявила, что все деньги передала Айшат Гарифуллиной. Причем Гарифуллина в 2016 году уже была осуждена за мошенничество. Тогда суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. Наказание должно было втупить в силу после исполнения ее ребенку 14 лет.

Аналогичные истории рассказали две другие потерпевшие. Гульшат Хадиева узнала о соцпрограмме от своей знакомой. Поверив в уловки мошенников, она частями перевела им более миллиона рублей. Однако ни квартиры, ни своих денег она больше не увидела.

Допрос вызвал у потерпевших сильные эмоции. Вспоминать о том, как они отдали свои последние деньги мошенникам, было непросто. Подсудимые же держали себя уверенно, откровенно посмеиваясь над некоторыми заявлениями своих жертв.

Напомним, что по версии следствия, с 2008 по 2019 годы обвиняемые предлагали потенциальным покупателям приобрести жилье по социальной программе, утверждая, что сотрудничают с Госжилфондом республики. Заманивали клиентов низкими ценами, после чего брали у них деньги и пропадали. Общая сумма ущерба, по оценке следствия, составила более 63 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Вахитовском суде Казани судят четырех жителей Татарстана за мошенничество.