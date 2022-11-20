Всем членам семей мобилизованных лениногорцев окажут содействие в трудоустройстве

В Лениногорске обсудили меры помощи семьям мобилизованных. Среди них — бесплатная юридическая и психологическая помощь, налоговые, кредитные послабления и многое другое, пишет газета «Лениногорские вести».

Всем близким бойцов будет оказано содействие в трудоустройстве. На заседаниях экспертных советов будут рассматриваться бизнес-планы семей, признанных безработными.

В городе создан телефон для бесплатных консультаций по юридическому и психологическому вопросам — 8 (85595) 5-06-52, 5-19-69.

Представители налоговой службы рассказали о порядке освобождения мобилизованного от уплаты транспортного налога за 2021 год, подчеркнув, что при этом обращаться в налоговый орган не нужно. Руководители банков напомнили о предоставлении кредитных каникул для участников спецоперации и членам их семей.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов решено предоставить бесплатное надомное обслуживание, реабилитационный центр будет принимать их без очереди.

В школах дети из семей мобилизованных лениногорцев бесплатно обеспечены горячим двухразовым питанием, это также коснется студентов, обучающихся очно в вузах и колледжах. Полностью освобождаются от уплаты каких-либо взносов родители дошкольников. Бесплатно можно будет посетить спортивные секции, музеи, концерты, кружки художественной самодеятельности, учреждения допобразования. Семьи получат от соцзащиты единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, планируется провести встречи с семьями мобилизованных, чтобы узнать, с какими трудностями они сталкиваются, какие вопросы остались нерешенными.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов также напомнил, что впереди новогодние праздники и каникулы. Он поручил, чтобы дети в эти дни получили новогодние подарки и полноценный отдых.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что отцу погибшего Героя России Дамира Исламова отремонтировали дом в Лениногорске.