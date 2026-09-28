Всего двое из десяти пациентов в РТ обращаются к врачу в первые часы инсульта

Всего лишь 2 из 10 пациентов обращаются за медицинской помощью в первые часы после развития симптомов инсульта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный специалист ангионевролог Минздрава Татарстана Марат Сайхунов.

«Если обратиться к статистике, у нас примерно 20-25% обращается в первые часы. Основная масса ждет, пока симптомы пройдут. Когда они уже сутки-двое не проходят, когда симптомы прогрессируют, только после этого вызывают скорую медицинскую помощь», – констатировал доктор.

Ранее на пресс-конференции медик назвал самые частые признаки инсульта – те симптомы, при которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.