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Общество 28 сентября 2026 12:33

Врач напомнил татарстанцам главные признаки инсульта

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При инсульте тромб закрывает просвет сосуда и в головном мозге начинают погибать нервные клетки. Каждую минуту погибает около 2 миллионов нервных клеток – это может повлечь необратимые последствия. О том, по каким признакам распознать опасное состояние, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный специалист-ангионевролог Минздрава РТ Марат Сайхунов.

«Сердце и головной мозг – взаимосвязанные органы. Если сердце здорово, то и головной мозг чувствует себя в безопасности. Около 20% инсультов непосредственно связаны с заболеваниями сердца. Речь идет о кардиоэмболическом инсульте, когда в полости сердца образуются тромбы и они током крови попадают в сосуды головного мозга, закрывая просвет», – объяснил Сайхунов.

Самые частые признаки инсульта – те симптомы, при которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью:

  • слабость в конечностях, как правило, с одной стороны;
  • нарушение речи;
  • асимметрия лица;
  • нарушение чувствительности.
#инсульт #Здоровье #медицина
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