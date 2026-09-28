Врач напомнил татарстанцам главные признаки инсульта

При инсульте тромб закрывает просвет сосуда и в головном мозге начинают погибать нервные клетки. Каждую минуту погибает около 2 миллионов нервных клеток – это может повлечь необратимые последствия. О том, по каким признакам распознать опасное состояние, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный специалист-ангионевролог Минздрава РТ Марат Сайхунов.

«Сердце и головной мозг – взаимосвязанные органы. Если сердце здорово, то и головной мозг чувствует себя в безопасности. Около 20% инсультов непосредственно связаны с заболеваниями сердца. Речь идет о кардиоэмболическом инсульте, когда в полости сердца образуются тромбы и они током крови попадают в сосуды головного мозга, закрывая просвет», – объяснил Сайхунов.

Самые частые признаки инсульта – те симптомы, при которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью: