«Всегда хотела стать врачом»: татарстанские школьники побывали в больницах республики

Сегодня в больницы по всему Татарстану пришли школьники. Они стали гостями фестиваля медицины «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах».

В пресс-службе Детской республиканской клинической больницы «Татар-информу» рассказали, что изначально на экскурсию записалось 30 учеников, но сегодня в клинику пришло намного больше ребят - еще четыре класса из других учебных заведений.



Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Учащиеся лично познакомились с ведущими преподавателями казанского медицинского университета, послушали чем отличается кардиология от кардиохирургии. Увидели новейшие технологии и оборудование, посмотрели чем "дышит" операционная», – рассказали в ДРКБ.

Поприветствовал школьников главный врач клиники Айрат Зиатдинов. Он пожелала ребятам в будущем стать представителями благородной профессии.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Школьникам подробно рассказали о профессии педиатра и даже повели экскурсию по недавно открывшемуся детскому онкоцентру ДРКБ.

«Я с детства собиралась поступать в мединститут. Хотела бы сказать большое спасибо врачам и педагогам, которые провели с нами интересную беседу, рассказали о медицине и институте: какие есть направления, факультеты. Я думала между педиатрией и лечебным факультетом. Но после такой интересной беседы, скорее всего я выберу педиатрию», – рассказала старшеклассница Элина Малькова.



Фото: Пресс-служба ДРКБ

В седьмой городской больнице Казани также провели для школьников экскурсию. Врачи показали все службы ГКБ №7, рассказали о перспективах работы в здравоохранении.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

«Студентом человек будет несколько лет – это только этап в его жизни, а в будущем ему предстоит работать в поликлинике, больнице. Поэтому специалисты нашей клиники и показали те условия и возможности, которые ждут студентов по окончании учебы. Для ребят это отличная возможность узнать важные факты о будущей профессии, поближе познакомиться с медициной», – рассказали в пресс-службе казанской больницы.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

Также для школьников открыли свои двери ЦРБ республики, в Казани ребята посетили РКБ, Центр ядерной медицины Республиканского онкологического диспансера, казанскую клиническую больницу №7, стоматологическую поликлинику КГМУ. Кроме того, школьники смогли посетить Управление Роспотребнадзора по РТ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану.

О фестивале ранее рассказывал «Татар-информ».