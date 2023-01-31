Школьникам РТ, которые мечтают стать медиками, врачи в больницах покажут работу изнутри

В одиннадцатый раз в Татарстане пройдет профориентационный фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в белых халатах». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

Главная идея этого мероприятия – знакомство школьников с медицинскими профессиями прямо на месте будущей работы. С 4 по 15 февраля ребята получат полное представление о специальности.

«Мы показываем не университет, мы показываем отрасль. В эту неделю открываются прежде всего больницы и поликлиники. В том числе и центральные районные. Чтобы школьник у себя по месту жительства увидел, в каком хорошем состоянии медучреждения. Программа модернизации первичного звена завершена, за это спасибо Президенту Рустаму Минниханову. Нам не стыдно привести школьника и сказать: “Вот здесь ты будешь работать, смотри, какое оборудование, какие возможности, какая заработная плата”», – отметил ректор КГМУ.

Помимо ЦРБ 4 февраля будут открыты для абитуриентов лучшие больницы республики и Казани: РКБ, ДРКБ, Центр ядерной медицины Республиканского онкологического диспансера, казанская клиническая больница №7, стоматологическая поликлиника КГМУ. Кроме того, школьники смогут посетить Управление Роспотребнадзора по РТ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану.

5 февраля пройдет встреча с ректором в КГМУ, школьникам проведут мастер-классы, они попробуют поработать на симуляторах. А дальше до конца акции каждый день в 16.00 преподаватели вуза будут читать популярные лекции на медицинскую и социальную тематику. В главное здание КГМУ вход будет свободным. Лекции также будут транслировать на сайт вуза.

Ежегодно около 3,5-4 тысяч ребят посещают фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в белых халатах».