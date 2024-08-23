«Всегда хотел, чтобы мной гордились»: боец из Лениногорска отправился на СВО

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Военнослужащий с позывным Карабаш заключил контракт с Министерством обороны России в феврале этого года. За плечами был опыт срочной службы на Дальнем Востоке в подразделении обеспечения. Многие сослуживцы ушли на фронт, и молодой человек тоже не смог остаться в стороне.

Служить он отправился не из-за денег, однако они тоже стали хорошим подспорьем для семьи.

«Я всегда хотел, чтобы мной гордились. В школе как с меня собрание начиналось, так оно на мне и заканчивалось», – поделился боец.

В школьные годы Карабаш занимался рисованием и боксом. В классе он слыл хулиганом, а в семье – заботливым сыном и братом. Его младшая сестра – инвалид детства. Юноша помогал родителям ухаживать за ней: кормил, помогал принимать лекарства, а при необходимости мог самостоятельно вызвать для нее скорую помощь.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

Перед глазами у него всегда был пример настоящего мужчины – отчим, который заменил отца. Перед отъездом в зону СВО Карабаш получил от него ценные советы, которые могли бы пригодиться в полевых условиях.

В июле штурмовая группа, в которой он служил пулеметчиком, во время вылазки попала под обстрел украинских боевиков. В результате молодой человек получил ранение, однако смог оказать себе помощь сам до того, как подоспели военные медики: в рюкзаке было все необходимое, и даже с запасом для товарищей.

Фото: предоставлено Натальей Лакомкиной

«Если ранят, эвакуация хорошо работает, сразу забирает, своих не бросают, как я видел это на их стороне (украинских неонацистов, прим. Т-и.). Человека ранили, и то наши подобрали, они (ВСУ) бросают своих», – рассказал Карабаш.

После ранения он около трех недель лечился в военном госпитале в Туле, сейчас приехал в отпуск по ранению к родным. Впереди месяц реабилитации, и только после этого военно-врачебной комиссией будет принято решение о годности к службе. За боевые заслуги парня повысили в звании – теперь он старший матрос, а также обещали вручить награду.

Все выплаты молодой человек получает регулярно. На них он хочет приобрести собственное жилье в Лениногорске для своей будущей семьи.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Натальи Лакомкиной