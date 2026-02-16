«Всегда рады видеть в Татарстане!»: Рустам Минниханов ответил Филу Эспозито

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что двукратного обладателя Кубка Стэнли Фила Эспозито всегда будут рады вновь увидеть в Татарстане. Об этом он написал в своем канале в MAX.

«Всегда рады видеть вас в Татарстане, господин Фил!» – отозвался Минниханов, прикрепив к посту фото с хоккеистом.

В интервью «ТАСС» Эспозито рассказал, что хотел бы вернуться в Татарстан и Казань, где он однажды давал советы вышедшему на лед Рустаму Минниханову, не зная, что тот является руководителем республики.

