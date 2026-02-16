news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 февраля 2026 21:15

«Всегда рады видеть в Татарстане!»: Рустам Минниханов ответил Филу Эспозито

Читайте нас в
Телеграм
«Всегда рады видеть в Татарстане!»: Рустам Минниханов ответил Филу Эспозито

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что двукратного обладателя Кубка Стэнли Фила Эспозито всегда будут рады вновь увидеть в Татарстане. Об этом он написал в своем канале в MAX.

«Всегда рады видеть вас в Татарстане, господин Фил!» – отозвался Минниханов, прикрепив к посту фото с хоккеистом.

В интервью «ТАСС» Эспозито рассказал, что хотел бы вернуться в Татарстан и Казань, где он однажды давал советы вышедшему на лед Рустаму Минниханову, не зная, что тот является руководителем республики.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

читайте также
Фил Эспозито вспомнил, как давал Рустаму Минниханову советы по игре в хоккей
#хоккей #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

16 февраля 2026
Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

Техника, квадрокоптеры и средства защиты: Татарстан направил помощь в зону СВО

16 февраля 2026