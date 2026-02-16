Фил Эспозито вспомнил, как давал Рустаму Минниханову советы по игре в хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито рассказал, что во время визита в Казань давал советы по игре в хоккей Раису Татарстана Рустаму Минниханову, не зная, что тот является лидером республики. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Эспозито, он хотел бы снова приехать в Казань и Татарстан, где ранее встречался с Миннихановым. Хоккеист отметил, что во время любительского матча даже давал ему игровые советы – в частности, рекомендовал держаться ближе к воротам. При этом, как подчеркнул Эспозито, в тот момент он не знал, что обращается к руководителю региона.

Эспозито 83 года. Он провел 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за Чикаго Блэкхокс, Бостон Брюинз и Нью-Йорк Рейнджерс. Канадский хоккеист пять раз становился обладателем «Арт Росс Трофи» – приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, а также дважды получал «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного сезона. В 1984 году он был включен в Зал хоккейной славы.