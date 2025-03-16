Всегда ли ходить в рясе, отпускать ли бороду: чем быт священника отличается от мирского

Обязательно ли священнику всегда надевать рясу? Можно ли сбрить бороду и набить татуировки? Какие фильмы, книги можно смотреть и читать? Можно ли есть пиццу? Казанский священник Александр Ермолин в проекте «Кофе с батюшкой» рассказал, из чего складывается быт священника, и о других интересных моментах из своей жизни.





Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, для чего нужно держать Великий пост. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, из чего складывается быт священника, что можно, а что нельзя делать православному священнослужителю.

«Церковный устав в дни строгого поста предполагает один прием пищи»

– Из чего складывается быт священника сегодня?

– Сегодня мы говорим на сложную и неоднозначную тему. Это тема, о которой у людей складываются самые разные и порой странные представления. Скажу так: есть самые разные священники с самыми разными занятиями, с разными послушаниями – в зависимости от этого складывается их церковный быт.

Понятно, что современный быт священнослужителя отличается от того, что был, например, в XIX веке. Если мы почитаем писателей того времени, они описывают, как батюшка отслужил, откушал чая, потом откушал вторую чашечку чая и пошел по делам. Это давно ушло в прошлое.

Современный священник живет в других условиях – есть те, кто служит в деревне, в тишине и в покое, есть городское духовенство, есть люди, которые несут разные послушания, в том числе и административные. Поэтому и день у каждого складывается по-разному.

– С чего начинается день священнослужителя?

– День батюшки начинается с прочтения утренней молитвы. Есть те священники, которые читают элементы суточного круга: утром читают полунощницу, утреню, Часы, даже если они не совершают богослужение. Вечером – малое повечерие, вечерню, девятый час. Очень здорово, когда так происходит, потому что это показывает его личное сопричастие к суточному кругу, который совершается в храме.

Традиционно священник не завтракает. Примерно 200 дней в году я служу литургию, а она совершается натощак, поэтому я не завтракаю. Вообще многие священники имеют привычку не завтракать. У них обычно бывает поздник – полузавтрак-полуобед, который случается уже после богослужения.

Естественно, по этой же причине я не пью с утра кофе и вообще, как истинный любитель этого напитка, не понимаю тех, кто пьет его, чтобы проснуться. Тем более если это какой-то сублимированный продукт – люди думают, что так они бодрятся. Для меня выпить кофе – это прийти после литургии в воскресную школу, выбрать правильную турку под свое настроение, перемолоть зерна и смотреть с радостью, как кофейная гуща медленно поднимается в турке.

Вообще завтрак и трехкратный прием пищи придумали достаточно поздно, зачастую наш завтрак складывается из того, что нам продиктовала реклама: выпить стакан апельсинового сока или чашку кофе утром и потом чувствовать себя красивыми и успешными.

Церковный устав, особенно в дни строгого поста, предполагает один прием пищи примерно после двух часов дня.

Фото: © «Татар-информ»

«Ряса – аналог рубашки и делового костюма с галстуком у мирян»

– От чего зависит распорядок дня священника?

– Вообще ритм дня священника регламентируется его участием в богослужении. Остальные дела подстраиваются под это. Если ты читаешь молитву перед причастием с вечера, это одно время побудки, если ты читаешь эту молитву с утра – другое время подъема. Мне, например, удобнее прочитать молитву перед причастием с вечера, чем с утра вставать раньше. Для меня это всегда проблема. Есть такая шутка: утро – очень опасное время: одно неловкое движение, и ты снова спишь (смеется).

– В чем основная задача батюшки?

– Многие современные люди не понимают задачу батюшки. Они думают, что она заключается в том, чтобы сделать наше общество лучше, – в беседах о добре, зле и так далее. Но по сути задача батюшки – в совершении богослужений. Это самая главная и основная функция, вокруг которой выстраивается вся остальная его деятельность. Это может быть и строительство нового храма, и решение административных вопросов, и так далее.

– Может ли священник ходить в мирской одежде?

– Традиционно православный священник носит подрясник и рясу. Подрясник – это то, что надето внизу, ряса – это одежда с длинными рукавами, которая надевается поверх подрясника. Это бытовая повседневная одежда священника, она говорит о принадлежности к священному сану. Если речь идет о посещении таких мест, которые до революции называли присутственными, или всевозможных бесед и лекций, то есть каких-то официальных мероприятий, то на них мы должны быть в рясе. Это аналог рубашки и делового костюма с галстуком у мирян.

Как я уже говорил, разные века предполагали разный быт. До революции была очень красивая традиция священникам ходить в шляпах. Сейчас она пропала, а тогда классический вид батюшки был таким: подрясник, пальто, если холодно, и красивая черная шляпа.

Это весьма дискуссионный вопрос, но священник не должен стесняться своего священного сана – это во-первых. А во-вторых, есть такое выражение: «Священника даже в рогожке видно». И этот факт был проверен неоднократно. Даже если батюшка не носит бороду и будет без рясы, все равно кто-нибудь из прохожих его «разоблачит». Это проверено личным опытом и опытом коллег.

Я считаю, если священник имеет возможность ходить в подряснике, он должен его надевать. Бывает, конечно, что в подряснике неудобно гулять с ребенком, например бегать за ним, ловить его с горки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Батюшка с утра – это хорошая примета»

– Что люди говорят, когда видят батюшку вне храма?

– Реакция у людей бывает разная, бывают и курьезные случаи. Как-то я ехал в лифте – поднимался, чтобы освятить квартиру. Со мной в лифт зашли другие люди. Когда я выходил, услышал от них комментарий: «Батюшка с утра – это хорошая примета».

Как-то я приехал в подряснике на заправку, заправил машину и решил «заправиться» сам – купил себе здоровый такой хот-дог. Тут ко мне подходит человек, мы видим друг друга в первый раз, и говорит мне, даже не поздоровавшись: «А вам это можно?» На полном серьезе, очень сурово. Я даже умилился – как люди переживают, вдруг батюшке действительно нельзя.

Иногда незнакомые люди очень удивляются, когда встречают меня где-то вне храма. Оказывается, есть такой парадокс: некоторые люди ни разу в своей жизни не общались со священником. Казалось бы, XXI век, храмы открыты, все доступно, тем не менее случается и такое.

– Каким чертами характера должен обладать священник?

– Я глубоко убежден, что священник всегда должен быть примером. Именно священник должен быть самым умным, самым образованным, самым интеллектуальным, даже если он служит в деревне. Чтобы каждый житель этой деревни говорил, что их батюшка самый умный, у него три высших образования и он читает в оригинале каких-то писателей. Учитывая безумный ритм времени, в котором мы живем, и объем задач, которые перед нами стоят, я полностью убежден, что священнику нужно много читать. Я предпочитаю аудиокниги – за последние несколько лет я прослушал 77 произведений. Да, часто бывает, что у священников не хватает времени на чтение, но, тем не менее, читать нужно.

И нужно хотя бы две минуты уделить тому, чтобы проанализировать свое собственное бытие. Это очень сложно, поверьте. Просто нужно закрыться в воскресной школе и составить для себя четкий план того, что ты должен был сделать и что не успел.

Фото: © «Татар-информ»

«У меня уже 15 лет нет своего телевизора – не вижу в нем никакого смысла»

– Что читает современный священник?

– Мы читаем самые разные книги – как церковные, так и светские, те, которые нам интересны и полезны. Вообще обязательное чтение священника – это Священное Писание. Он должен знать православные комментарии на него. И вообще все то, что развивает.

За этот год я прослушал несколько книг Харуки Мураками. Когда рассказал об этом в своем блоге, мне написали в комментариях: «Батюшка, вам нечего делать, не читайте такие книги». Недавно я прочем последнюю книгу Пелевина – больше я этого автора читать не буду, я был глубоко разочарован. В моем списке недавно прочитанных книг пять романов Ремарка. Недавно я прослушал «Братьев Карамазовых» и «Идиота» Достоевского. Иногда я читаю современные новые книги, чтобы понять, что читает современное общество.

Когда со священником есть о чем поговорить, когда у него богатый словарный запас, это всегда вызывает определенный интерес у собеседника. Но иногда бывает странная реакция. В комментариях на видео, где я делал обзор на Пелевина, мне написали: «Вы не имеете права говорить про Пелевина, потому что вы – священник». Бездомный на лавочке может говорить о Пелевине, но священник не может – так получается по их логике. Этот комментатор пытался аргументировать свое мнение, но у него так и не получилось.

– Смотрит ли батюшка телевизор, кино?

– У меня уже 15 лет нет своего телевизора. Я не вижу в этом никакого смысла. При этом мы с семьей пользуемся различными видеохостингами, смотрим различные фильмы. Из последнего мы с детьми посмотрели «Терминатора» 1986 года. Еще мы любим смотреть «Властелина колец» – мы даже думаем о том, что, может быть, нам стоит купить большую плазму с колонками, чтобы смотреть эту картину во всей красе, со всеми ее спецэффектами. Думаю, мои соседи порадуются этой идее.

«Священник носит длинные волосы и бороду, потому что это традиция Русской православной церкви. У нас так принято» Фото: © «Татар-информ»

«Пора создать православный барбершоп, чтобы там батюшек правильно стригли»

– Зачем священнику борода, можно ли ее сбрить?

– Если священник хочет сбрить бороду, у меня всегда возникает вопрос: «А с какой целью?» Если священник не хочет быть похожим на батюшку, то, я повторюсь, даже без бороды все и так поймут, что он – священнослужитель. Люди ощущают эту благодать священства, которая меняет человека.

Священник носит длинные волосы и бороду, потому что это традиция Русской православной церкви. У нас так принято. Таким образом мы подражаем Господу, у которого была борода и длинные волосы.

За рубежом некоторые священники начали носить так называемую пасторскую рубашку со своеобразным белым воротничком. Но потом они от этого отказались, сказали, что все равно не то. Традиционный внешний вид православного священника веками сформирован в русской культуре и до сих пор остается неизменным.

Что касается бороды, ее мне подравнивает супруга. Я бывал в барбершопах, но они не понимают, как меня стричь. Они пытаются сделать либо уголочком, либо еще как-то – получается какая-то модная стрижка, которая мне не нравится и не подходит под образ священника. Наверное, пора создать православный барбершоп, чтобы там батюшек правильно стригли.

– Можно ли батюшке иметь татуировки?

– У меня их нет, и я не понимаю, зачем их делать. Даже если утилитарно рассуждать, а что наколоть? Я, например, категорически против татуировок именно с религиозным подтекстом: кресты, купола. Хорошо, сделал ты себе в полплеча крест, потом полез под машину что-то чинить – во-первых, ты его переворачиваешь, во-вторых, на тебя какое-нибудь масло полилось или пошел ты канализацию чистить – это же все неуважительное отношение к святыне.

Традиционный внешний вид православного священника веками сформирован в русской культуре и до сих пор остается неизменным Фото: © «Татар-информ»

«Для некоторых является шоком, когда они видят, что батюшка заказал пиццу»

– Можно ли священнику развестись?

Есть строгое каноническое правило о единстве брака. В принципе, оно распространяется и на мирян, но им дается послабление. Но для священства это недопустимо. Священник должен жить так, как должен жить каждый православный христианин. К сожалению, некоторые православные не понимают, что все, что соблюдает батюшка, должен соблюдать каждый православный человек.

– Что батюшка предпочитает в еде?

– Чаще всего люди думают, что батюшка – это человек, который живет какой-то традицией: кушает пироги, блины. Прям энциклопедия русской кухни, приравненная к Домострою. Поэтому для некоторых является шоком, когда они видят, что батюшка заказал пиццу.

Когда люди говорят про разговение после поста, нецерковные представляют переполненные черной икрой столы, но поверьте, когда я отслужил Страстную седмицу и очень устал, в Пасхальную ночь я просто съем кусок пиццы и иду спать.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».