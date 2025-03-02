«Человек может зависеть даже от колбасы»: батюшка о том, для чего нужен Великий пост

Не стоит посыпать голову пеплом и рвать на себе одежды. Великий пост – это время для радости и работы над собой. Как подготовиться к Великому посту, кому разрешены послабления, можно ли в пост пить вино? Об этом и многом другом «Татар-информу» рассказал иерей Александр Ермолин.





​Александр Ермолин рассказал, как подготовиться к Великому посту

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о Масленице. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как правильно подготовиться к Великому посту и какие послабления мы себе можем позволить.

«Пост – это то время, которое ты должен посвятить Богу»

– Почему пост называется Великим?

– Наверное, такое название он берет по своему масштабу, по своей задаче. Все-таки он предваряет праздник Пасхи – это самый главный православный праздник. Великий пост помогает подготовиться к встрече Христа воскресшего. Есть определение, что это весна души. Пост – это духовная десятина года, то время, которое ты должен посвятить Богу.

Он наполнен огромным количеством смыслов, у него есть подготовительная неделя, когда мы морально, духовно и даже физически готовимся к грядущему посту. Каждая его неделя имеет свое смысловое наполнение, все эти недели помогают нам духовно правильно настроиться, меняется богослужебный ритм, самое Богослужение становится более покаянным, набирает более покаянные нотки и смысл.

– Как подготовиться к Великому посту?

– Нужно понимать, что любой пост, особенно Великий, всегда имеет церковное измерение. То есть нельзя просто дома решить, что в 23:59 мы доели последний блин, а после этого у нас начинается пост. А затем так же спокойно заказывать в кафешках постную еду. Это не пост, пост предполагает твое серьезное участие в церковной жизни. Просто ограничить себя в какой-то определенной еде и при этом не ходить в храм – это не пост, это обычная диета. Может быть, это будет диета, которая имеет какие-то религиозные мотивы, но не более того.

Существуют три подготовительные недели к Великому посту. В это время Богослужения обретают покаянные нотки. Есть неделя, которая в народном кадендаре называется Масленицей, – в это время уже начинается немножко пост, хотя многие об этом не знают. На этой неделе можно кушать все, кроме мяса, также отменяется пост в среду и пятницу. В последний день этой недели отмечается Прощеное воскресенье – в храме совершается красивая служба, верующие просят прощения друг у друга и берут благословение у своего епископа на время Великого поста. Таким образом люди вступают в пост.

«Нельзя просто дома решить, что в 23:59 мы доели последний блин, а после этого у нас начинается пост» Фото: © «Татар-информ»

«В это время проводится огромнейшая работа над собой»

– Какую работу нужно провести над собой в пост?

– В это время проводится огромнейшая работа над собой. Я всегда советую поработать над тем, чего вам не хватает в обычное время. Например, если человек мало ходит на Богослужения, пусть приходит чаще. А если он пропускает утренние и вечерние молитвы или вообще в целом мало молится – тогда во время поста ему нужно это исправить. Также, например, если он редко читает Священное Писание. Есть разные меры Великого поста для каждого человека. Тот, кто уже лет 15 ходит в храм, может поститься строже, а тот, кто только недавно пришел к церковной жизни, может позволить себе разные послабления.

Причем очень важно согласовать эту меру поста со священником – взять благословение, а не самому мудрствовать. Важно понимать, что без наставника это сделать очень сложно. Мне нравится приводить пример со спортом: когда человек занимается какой-то дисциплиной, ему важно иметь тренера, чтобы делать все правильно, чтобы был человек, который бы показал, как правильно работают тренажеры и так далее.

– Если я не могу в пост отказаться от мясных продуктов по медицинским показаниям, что делать?

– Если человек имеет какие-то болезни, немощи, скорби, он должен обязательно взять у священника благословение на послабления поста – на то, чтобы вкушать продукты, которые обычно нельзя есть в пост. Это не будет считаться нарушением поста. Вот, например, если у человека больной желудок и ему нужно пить молоко. Пусть приходит на Прощеное воскресенье или раньше и берет благословение.

Очень неправильно, когда человек, не спрашивая никого, просто открывает церковный календарь и пытается повторить все строго так, как там написано. В первый день там написано, что мы ничего не кушаем, во второй ничего не кушаем, потом начинается сухоядение: через неделю человек говорит: «Ну все, с меня хватило». Почему так происходит? Потому что он не смог соотнести свое рвение со своими возможностями. Поэтому не занимайтесь «самолечением», и тогда пост станет для вас подлинным временем весны души – временем покаяния и душевного возрождения.

«Тот, кто уже лет 15 ходит в храм, может поститься строже, а тот, кто только недавно пришел к церковной жизни, может позволить себе разные послабления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Бывает, взял карамельку, а она сливочная, ну все, остальные 40 дней я поститься не буду»

– Обязательно ли поститься так, как это делают монахи?

– Церковный устав имеет много разных граней. Нужно понимать, что он идеал и мы должны к нему стремиться. Есть два принципа отношения к любому идеалу: либо сказать, что вам это не нужно, и понизить планку, либо стремиться к нему. Нужно понимать, что есть идеал поста, и пусть ты его по всей строгости не соблюдаешь, но твое несоответствие ему – это твоя временная мера. Поэтому, конечно же, нужно помнить про тот идеал поста, который есть, и стараться к нему стремиться.

– Если случайно съел что-то непостное, пост надо прекращать?

– В этом случае пост прекращать не нужно, нужно поститься дальше. Бывает, что ты забыл что-то, что-то не то съел, но не надо доводить до абсурда. Бывает, взял карамельку, а она оказалась сливочной – ну все, до свидания, остальные 40 дней я поститься не буду.

– Для кого предусмотрены послабления во время Великого поста?

– Пост может быть ослаблен или даже отменен для целой категории людей. Например, для беременных и кормящих женщин, для тех, кто тяжело болен, кто вынужден принимать какие-то лекарства или определенные продукты.

Также пост отменяется для людей, кто находится в условиях светского общежития – это военное училище, армия, тюрьма, пансионат и так далее. Но при этом это нужно соотносить с вашими реальными возможностями. Кто-то может сказать, что лечится в больнице, поэтому не будет поститься. Но ведь можно поститься в какой-то степени, можно взять меру поста, которая будет вам по силам.

Также пост могут не держать путешествующие. Но часто бывает, что люди забывают здравую логику. Если ты полез на Эверест и у тебя с собой нет ничего, кроме тушенки, то ты действительно не можешь поститься. А если ты поехал отдыхать в отеле и тебе предлагают много всего на выбор, тогда не надо говорить, что ты путешествующий. Кто-то, отъехав даже на 50 километров от города, говорит, что он путешествующий и поэтому не может держать пост.

С другой стороны, современный мир предлагает нам все это довести до формализма – это тоже не очень хорошо. Сейчас человек может очень хорошо питаться в пост, тратить на это в три раза больше обычного, но при этом не работать над собой, не ходить в храм и не жить церковной жизнью. Поэтому, еще раз повторюсь, пост всегда имеет духовную составляющую в первую очередь.

«Гады морские по сути постные, но если ты тратишь на них много денег и превратил все это в какой-то культ, то, наверное, это уже не пост» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иногда человек начинает фарисействовать и под лупой изучать состав продуктов»

– Можно ли в пост есть морских гадов?

– Я часто призываю прихожан не увлекаться рассматриванием этикеток. Я помню, как-то купил печеньки, а на этикетке было написано: «Может содержать следы масла». Иногда человек начинает фарисействовать и под лупой разглядывать состав продуктов, выяснять, есть там капелька молока или нет. Всегда важно быть адекватным человеком.

Гады морские по сути постные, но если ты тратишь на них много денег и превратил все это в какой-то культ, если дома у тебя суп из осьминогов, котлеты из кальмаров, креветки королевские, то, наверное, это уже не пост. Банальный вопрос: «Сколько времени ты тратишь на приготовление еды в пост и не в пост?» И если в пост времени на это уходит сильно больше, то нужно над этим подумать. Может, взять и отварить картошку, съесть ее и дальше заняться своими делами?

– Питание или поход в храм важнее в пост?

– Очень важно, чтобы у тебя было время на духовную жизнь. Если приготовление постной еды настолько тебя захватило, что ты не можешь потратить время на чтение Евангелия, то это не пост. Если ты все время готовишь и не приходишь на службу – это тоже не пост.

Яркий момент – это Страстная седмица. Есть много народных традиций, связанных с этим временем: в Великий четверг люди начинают убираться дома, моют полы и уже начинают готовить куличи и яйца. Но в это же время они не успевают прийти на важные Богослужения, которые совершаются в этот день.

– Можно ли поститься только в первую и последнюю недели Великого поста?

– Так поститься нельзя. Многие люди, которые считают себя очень знающими, говорят, что будут поститься только первую и последнюю недели поста. Когда они приходят на исповедь, я у них спрашиваю, кто им такое благословил, и они говорят: «А я не знал, что надо брать благословение». Это все равно что человек пришел в армию, нарисовал себе дембельский альбом, но военной подготовкой не занимался, то есть весь основной процесс пропустил. Тут то же самое.

«Церковный устав упоминает употребление вина, но нужно учитывать культурную реалию, в которой это было написано» Фото: © «Татар-информ»

«Я противник алкоголя, он не нужен для православного человека, тем более в пост»

– Можно ли пить вино в дни Великого поста?

– Церковный устав упоминает употребление вина, но нужно учитывать культурную реалию, в которой это было написано. У нас с вами вино находится в совершенно другой культурной реалии. Для времени, когда был написан Церковный устав, вино было совершенно обыденным продуктом, который употребляли каждый день где-то в южных широтах. Вода там была грязной, и ее постоянно разбавляли вином, чтобы обеззаразить. Но в дни строгого поста даже тогда из меню убирали вино. И это ощущалось как действительно строгий пост. Представьте, что итальянца лишили бокала вина за обедом – для него это была катастрофа.

Поэтому надо здраво к этому относиться. Лично я противник алкоголя, считаю, что он не нужен для православного человека. Но если вы хотите соблюдать пост по тем предписаниям, которые есть, пожалуйста. Но помните про совершенно разные культурные реалии, в которых эти уставные правила были написаны.

Вот, например, в Великую субботу, в день перед Пасхой, перед Литургией освящаются хлеб и вино. Это делается для того, чтобы люди могли подкрепиться. Но я всегда говорю прихожанам, чтобы они соотносили это со своими возможностями: если это ваша единственная пища на сегодняшний день и вам не нужно потом за руль, тогда пожалуйста.

– Великий пост обязателен или по желанию?

– Пост является обязательным условием духовной жизни. С одной стороны, кажется немного странным и удивительным – если человек не постится, у него не случается духовного роста. Ну как так? Ты всего лишь что-то съел, как это отражается на твоей духовной жизни? Но, поскольку человек существо сложное, у него есть душа и тело, то, что происходит с нашим телом, влияет на нашу душу.

Мы в Великий пост совершаем пассию – это очень красивая служба, во время которой рассказывается о распятии Спасителя. В этот момент ты на интуитивном уровне понимаешь: ну нельзя съесть бутерброд с колбасой, а потом пойти и слушать, как предали нашего Господа.

«Многие люди, которые считают себя очень знающими, говорят, что будут поститься только первую и последнюю недели поста» Фото: © «Татар-информ»

«Пост – это выход из круга постоянного потребления»

– Великий пост – это выход из зоны комфорта, отказ от зависимостей, например, в еде?

– Священное писание нам говорит о том, что нет такого продукта, который был бы злом. Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно и ничто не должно мной обладать». Если человек ощущает свою зависимость – это плохо, он не должен ни от чего зависеть. Пост – это выход из круга постоянного потребления. Человек постоянно потребляет, потребляет и потребляет, а потом ему говорят: слушай, а давай ты колбасу кушать не будешь? И вдруг через неделю у него как-то меняется его внутреннее состояние, ему становится тяжело. Вот пример, когда человек на минутку оторвался от земного и подумал о вечном.

Человек может многие вещи превратить в культ. И не только алкоголь или табак, даже сахар может стать культом для нас. Казалось бы, сахар сахаром, но есть люди, которые просто не могут без какого-нибудь пончика в обед. Когда ему говорят, чтобы он его не ел, ему становится тяжело. Поэтому пост и призывает нас выйти из круга постоянного потребления.

– Великий пост – это время скорби или радости?

– Пост – это время радости, и Евангелие об этом четко говорит. Сам Господь говорит: «Когда вы поститесь, будьте радостными. Умой свое лицо и покажись людям радующимся». Это очень важный момент, потому что в то время фарисеи соблюдали пост очень лицемерно – они обязательно посыпали голову пеплом, разрывали на себе одежду, показывая людям себя скорбящими.

Господь говорит нам, что пост – это время духовной жизни, нашего с вами духовного роста. А это, в свою очередь, и есть повод для радости.

«Великий пост помогает подготовиться к встрече Христа воскресшего. Есть определение, что это весна души» Фото: © «Татар-информ»

«Если человек пытается жить церковной жизнью, у него не будет времени на развлечения»

– Можно ли в пост посещать увеселительные заведения?

– Если человек пытается жить церковной жизнью, у него на это не будет времени. У него есть работа, семья, дети, какие-то обязанности. Если при этом он еще ходит в храм и постится, я думаю, у него просто не останется времени смотерть телевизор, ходить в театр и так далее.

– Действительно ли, что, соблюдая все посты в течение года, перед причастием можно не поститься?

– Это верно. Есть документ об участи верных в евхаристии. Я всем советую его к прочтению, мы обязательно разбираем его с прихожанами в воскресной школе. Там указано, что если человек соблюдает все посты в течение года, соблюдает пост в среду и пятницу, то ему не нужны какие-то подготовительные дни для поста перед Причастием. Берет у священника благословения и причащается таким образом.

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Свои вопросы на тему Православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».