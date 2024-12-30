«Всегда актуальная и важная информация»: Ринат Фазылов о «Татар-информе»

Информационное агентство «Татар-информ» старается быть полезным для своих читателей, что очень важно. Таким мнением поделился руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

«Всегда актуальная и важная информация для читателей. Корреспонденты освещают мероприятия в полном объеме, выходят информационные репортажи, которые интересны и полезны читателям и слушателям», – отметил он.

Ринат Фазылов, как общественник, предложил агентству почаще освещать волонтерские акции, направленные на помощь населению Татарстана. Он уверен, что это позволит развитию у молодежи активной гражданской позиции.

Полный материал о достижениях информационного агентства «Татар-информ» в 2024 году читайте по ссылке.