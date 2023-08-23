Все военнослужащие по контракту в РТ имеют право на получение военной ипотеки

Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы (НИС). Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков.

«Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы (НИС), потом он получает деньги от банка, складывает их с собственными накоплениями и покупает жилье в любом регионе РФ», – сказал он.

Накопительно-ипотечная система – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство — госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

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