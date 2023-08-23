Отпуск, военная ипотека, выплаты и льготы: ответы на самые частые вопросы контрактников

Евгений Токмаков: «С голым пузом и кочергой под пули не отправят, выдадут всю необходимую экипировку»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Бюрократической путаницы с выплатами в армии давно нет»

Евгений Петрович, возможна ли какая-то бюрократическая путаница при получении выплат военнослужащими по контракту?

Никакой бюрократической путаницы с зарплатами сейчас нет, все начисления сделали проще. С 10 мая этого года пункты отбора на контрактную службу и военные комиссариаты наделили полномочиями самим заключать контракты. Раньше этим занимались воинские части, теперь мы.

После подписания контракта из пункта отбора убывает уже действующий военнослужащий. С момента подписания контракта у него начинает идти выслуга лет, начисляются выплаты. Все это упростили для того, чтобы человек мог сразу получить единоразовую выплату от Министерства обороны в размере 195 тысяч рублей. В течение 3-4 дней он получает эти деньги.

Проходят ли военнослужащие дополнительную военную подготовку перед отправкой в зону СВО?

Обязательно, у нас есть части так называемых формирователей, мы направляем заключивших контракт военнослужащих в эти части для прохождения подготовки в среднем на месяц. Ежедневно они упражняются в стрельбе, осваивают технику и получают базовые медицинские знания.

«Мы направляем заключивших контракт военнослужащих в части для прохождения подготовки в среднем на месяц» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Может ли военнослужащий заключить контракт меньше чем на полгода? Или досрочно прервать контрактную службу? На какие сроки заключается контракт?

– Сегодня гражданин может заключить контракт на срок до одного года либо на год, два и три соответственно. Заключить контракт на срок меньше одного года могут только те граждане, которые до этого уже проходили военную службу. Напомню, чтобы получить единовременную выплату в 195 тысяч рублей, нужно заключить контракт на срок от 1 года.

В период проведения частичной мобилизации есть 3 основания для увольнения со службы: по достижении военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, в связи с признанием их врачебной комиссией не годными к военной службе по категории Д и в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении им наказания в виде лишения свободы.

«Сами покупают экипировку только модники, все необходимое выдает Министерство обороны»

Какая экипировка выдается военнослужащим Татарстана? Нужно ли контрактникам покупать экипировку за свой счет?

Экипировка выдается в зависимости от вида и рода войск. С голым пузом и кочергой под пули не отправят, выдадут всю необходимую экипировку. В прошлом году пошла волна на покупку «модных штанишек», все активно начали покупать разноцветную форму. Вся форма, которая выдается бесплатно, изначально хорошая и удобная. Я сам в такой форме ездил, нет ничего лучше кожаных берцев, в которых кожа дышит.

«Вся форма, которая выдается бесплатно, изначально хорошая и удобная» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Куда военнослужащий может обратиться по поводу нарушения условий выполнения контракта?

Военнослужащий, если считает, что его права были нарушены и он, например, недополучил положенных выходных, должен обратиться с рапортом к вышестоящему. Если он командир отделения, то он пишет обращение к командиру взвода, и так далее.

Тяжело ли военнослужащему по контракту сейчас получить выплату за ранение? Что нужно сделать?

Сейчас это все происходит очень быстро, вот у меня военнослужащий действующий получил ранение. Его эвакуировали, на следующий день утром он нам отправил справку, которую ему сразу сделал госпиталь. Где-то в 4 часа дня он уже получил положенную за ранение выплату в размере трех миллионов рублей. На несколько месяцев эта процедура не растягивается.

Есть ли у татарстанских военнослужащих дефицит со снабжением продуктами?

Какой дефицит? Мы им в Тоцкое даже арбузы возили фурами. Сейчас им возят дополнительную амуницию, форму и все необходимое.

Как формируется денежное довольствие контрактника?

Денежное довольствие у военнослужащего зависит от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет и дополнительных надбавок. Например, надбавок за наличие дополнительной должности водителя или как человеку, владеющему секретной информацией. Есть два ключевых оклада – оклад по воинской должности и оклад по воинскому званию, из них формируется минимальный размер денежного довольствия. После учета этих составляющих идут дополнительные надбавки.

Могут ли военнослужащему запретить увольнение со службы, если срок ее прохождения по контракту истек?

Контракты продолжают действовать до отмены частичной мобилизации. Если срок контракта закончился, военнослужащий не может уволиться со службы, в указе президента написано, что действующие контракты, если они заканчиваются, продолжают свое действие. Военнослужащему продлевать его не надо, но если он рапорт напишет об увольнении со службы, это не будет считаться основанием для увольнения.

«После подписания контракта из пункта отбора убывает уже действующий военнослужащий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Статус ветерана боевых действий и военная ипотека

Какие есть особенности участия в ипотеке для военнослужащих-контрактников?

Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы (НИС), потом он получает деньги от банка, складывает их с собственными накоплениями и покупает жилье в любом регионе РФ.

Накопительно-ипотечная система – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. В ее рамках военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до момента увольнения, зачисляется сумма, определяемая федеральным законом о бюджете, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка, ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство — госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Как происходит страхование жизни и здоровья военнослужащих?

Контракт подписал – уже застрахован. Когда боец попадает в госпиталь, в зависимости от тяжести и характера повреждений нужные документы отправляют в военно-страховую компанию, где производятся выплаты. Военнослужащий сам никакие страховки себе не оформляет.

В случае ранения выплаты составят 3 млн рублей. Военнослужащий может рассчитывать на бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских госпиталях, а также на обеспечение лекарствами.

«Денежное довольствие у военнослужащего зависит от занимаемой воинской должности, звания, выслуги лет и дополнительных надбавок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое статус ветерана боевых действий? Какие льготы предполагает?

Этот статус подразумевает, что военнослужащий, принимавший участие в боевых действиях, получает документ о том, что он участник боевых действий, а также дополнительные льготы:

Коммунальные



Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.

Налоговые Также ветераны боевых действий не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы.



Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

На работе Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Еще у них есть право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней. Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 рубля. Дополнительно положен набор социальных услуг: бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если от этих льгот отказаться, денежное пособие можно увеличить. Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Отсрочки по кредитам, бесплатное обучение детей участников СВО в вузах, приоритет устройства на работу, бесплатный отдых в лагерях: на какие меры поддержки может претендовать контрактник?

Например, у меня у сына есть карта «Батыр», он ездит по Казани по ней бесплатно. Может ходить бесплатно в театр, музей и на спортивные секции. В школе у него по этой карте бесплатное двухразовое питание.

Контрактники и их семьи могут рассчитывать на различные льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Также предоставляются услуги по трудоустройству, образованию, психологическая и юридическая помощь. Детям военнослужащих выдают бесплатные путевки в лагеря. Кроме того, окончив школу, ребята смогут поступить в вузы на бюджетные места.

«Как минимум раз в полгода отпускают в отпуск. В армии все делается быстрее, и вопросы с отпуском, соответственно, решаются тоже быстрее» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Отпуск, выплаты и бесплатное лечение положены всем контрактникам»

Может ли быть такое, что военнослужащего признают без вести пропавшим и не дадут страховых выплат, как за погибшего? Что делать в таком случае?

Без вести пропавший – это такой специальный статус. Как только придет документ о том, что тело найдено и военнослужащего идентифицировали, будут положены все выплаты. Если тело так и не нашли, признать человека умершим можно будет через год в суде.

Как обстоят дела с отпуском у военнослужащих по контракту, все ли из них могут уйти по графику в отпуск и всем ли он предоставляется?

Как минимум раз в полгода отпускают в отпуск. В армии, в отличие от гражданской деятельности, все делается быстрее, и вопросы с отпуском, соответственно, решаются тоже быстрее. Военнослужащему не реже 1 раза в год предоставляется отпуск. Если он хочет, то может взять отпуск частями, но он должен быть не менее чем 15 дней. Это сделано для того, чтобы человек полноценно отдохнул.

Информируют ли перед подписанием контракта о степенях риска? Есть ли варианты выбора места службы по контракту?

Информируем полностью, это наша работа. Варианты выбора есть всегда, в этом и есть смысл заключения контракта. Человек выбирает в зависимости от своего желания.

Как отличаются условия службы мобилизованных и контрактников?

По статусу они приравнены, так что деньги так же получают, в отпуск ходят.