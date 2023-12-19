Все школы РТ в январе перейдут на обновленное «Электронное образование» с сервисами МЭШ

Все школы Татарстана с 9 января начнут работу в государственной информационной системе «Электронное образование РТ» после ее масштабной модернизации. В платформу будет внедрен компонент электронных журналов и дневников «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Система «Электронное образование РТ» введена в эксплуатацию в 2009 году и уже серьезно устарела, поэтому требует серьезной модернизации, пояснил глава Минобрнауки.

«При модернизации используем сервисы “Московской электронной школы”. Там много опций и новых направлений. С помощью такой интеграции мы обновляем свою платформу. Учителям будет легче сдавать отчеты, вся информация будет в этой системе», – сказал Хадиуллин.

По его словам, до 28 декабря продлится обучение педагогов тому, как работать в этой системе. Предполагается, что обновленная татарстанская платформа упростит работу учителей, позволит максимально уйти от бумажного документооборота.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал модернизацию еду.татар.ру для перехода на новую модель цифрового управления системой образования региона.

В августе руководитель республики и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве по мероприятиям, направленным на внедрение информационных технологий в сферу образования. Документ направлен на внедрение в школах Татарстана сервисов «Московской электронной школы» как регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Моя школа».