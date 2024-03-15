Все шестеро пациентов с корью и подозрением на нее в Казани госпитализированы

Один ребенок с корью и еще пятеро пациентов с подозрением на нее в Казани госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени Агафонова. Им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Накануне вечером стало известно, что у первоклассника казанской школы №18 диагностировали корь, еще четверо учеников и одна учительница под подозрением.

В школе было большое количество отказников, по этой причине 116 человек не допущены до занятий. В учебном заведении проведена дезинфекция. Сейчас проводится вакцинация от кори всем, кто мог контактировать с больными.