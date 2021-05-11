Все республиканские соревнования по футболу на этой неделе начнутся с минуты молчания

Все детские, юношеские и детские республиканские соревнования по футболу на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о жертвах нападения на казанскую гимназию №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Федерации футбола РТ.

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших детей и взрослых при трагедии в казанской гимназии №175. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении, размещенном пресс-службой федерации в соцсети Instagram.

На этой неделе пройдут восемь матчей взрослого Кубка Татарстана, 20 игр юношеских соревнований и более 20 детских игр. Все они будут начинаться с минуты молчания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в память о трагедии с минуты молчания будут начинаться матчи 30-го тура чемпионата РПЛ и финал Кубка России по футболу, а также матчи плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.