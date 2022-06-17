Все находятся в равных условиях: Слуцкий о том, что «Рубин» «заваливает» игроков деньгами

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по окончании открытой тренировки казанской команды ответил на вопросы журналистов и прокомментировал слухи о том, что «Рубин» «заваливает» трансферный рынок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) деньгами, скупая лучших футболистов чемпионата.

«Говорят, что «Рубин» якобы заваливает деньгами? Не очень понимаю тех, кто так говорит. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы также как и любой другой клуб ФНЛ обязаны соблюдать эти требования», – заявил Слуцкий журналистам.

По словам наставника, казанский клуб подчиняется потолку зарплат, потому находится в таких же финансовых условиях, как и все команды лиги.

«Вы же слышали интервью игроков. Они говорили нам да, сразу же как раздавался телефонный звонок до разговоров про деньги. Основной момент – то, что они прекрасно понимают и знают, что такое «Рубин», какие тут условия и какие возможности для роста мы предоставляем. Что касается финансов, находимся в таких же условиях, как и все», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, сегодня, 17 июня, «Рубин» провел открытую тренировку для прессы.

Ранее казанцы опубликовали планы на летний подготовительный период к новому сезону ФНЛ: команда проведет пять контрольных матчей.