«Рубин» опубликовал план на тренировочные сборы: команда проведет пять контрольных матчей

«Рубин» показал планы команды на летний подготовительный период к новому сезону Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, сборы команды начались 11 июня в Казани. В ходе них татарстанский коллектив сыграет пять контрольных встреч: 20 июня с тольяттинским «Акроном», 24 июня с челнинским «КАМАЗом», 28 июня с самарскими «Крыльями Советов» и 10 июля с «Уфой». Отмечается, что ещё один матч пройдёт 4 или 5 июня, однако соперник ещё не определён.

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.