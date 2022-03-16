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Спорт
16 марта 2022  13:29
Дамир Садриев

Все иностранные хоккеисты «Ак Барса» покинули Россию

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Все пять легионеров «Ак Барса» покинули Россию. Об этом сообщает телеграм-канал «ТрэшХоккей». 

По информации источника, иностранные хоккеисты казанского клуба: Стивен Кэмпфер, Джордан Уил, Эрик Фер, Марк Барберио и Джейсон Демерс улетели из страны через аэропорт Стамбула. Казань легионеры «Ак Барса» покинули рано утром.

Напомним, казанцы вылетели из первого раунда плей-офф, уступив «Авангарду» в шести матчах.

Спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги трехлетней работы главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова в казанской команде.

#ХК Ак барс #хоккей
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