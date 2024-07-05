«Все инфекции, какие только могут быть, лечим здесь»: главврач РКИБ о секретах работы

РКИБ – главное медицинское учреждение республики, где оказывают помощь взрослым и детям с различными инфекциями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пациенты у нас непонятные, с каждым надо разбираться, а это интересно»

РКИБ – главное медицинское учреждение республики, где оказывают помощь взрослым и детям с различными инфекциями. Главный врач Республиканской инфекционной больницы Марат Гатауллин объяснил «Татар-информу», что казанские инфекционисты курируют и всех сложных больных с инфекциями, которые находятся на лечении в районах. Консультации идут едва ли не каждый час через Республиканский консультационный центр. Самых тяжелых больных, конечно же, переводят в столицу Татарстана. А если состояние пациента не позволяет его перевезти, то инфекционисты сами выезжают к нему.

«Фактически мы охватываем все направления по инфектологии в нашей республики, как головной центр. Вся организационно-методическая работа, клиническое управление, вся методология исходит от нас, это постоянное курирование всех районов, всех инфекционистов», – объяснил Марат Гатауллин.

Марат Гатауллин: «Вся организационно-методическая работа, клиническое управление, вся методология исходит от нас, это постоянное курирование всех районов, всех инфекционистов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

РКИБ может одновременно принять до 700 пациентов – это на случай тяжелых эпидемий. К слову, коронавирусная инфекция показала, что надо быть готовыми к любому развитию ситуации. В обычном режиме в клинике развернуты порядка 500 коек.

«У нас лечатся люди в возрасте от нуля до бесконечности. Есть в клинике и отделение реанимации новорожденных, патологии новорожденных, патологии беременных, отделения кишечных инфекций, ковидный блок и другие. Все, что может быть в инфекциях, лечится здесь, у нас», – рассказал главный врач РКИБ.

Хотя больше всего, по словам главного врача, среди пациентов РКИБ – порядка 70% – детей и подростков. Выхаживают здесь даже малышей первых часов жизни – у новорожденных встречаются гнойно-воспалительные заболевания, полученные в процессе родов или от мамы, которая была инфицирована во время беременности.

РКИБ может одновременно принять до 700 пациентов – это на случай тяжелых эпидемий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым взрослым же пациентом РКИБ была 101-летняя бабушка, которая попала в РКИБ с коронавирусной инфекцией и ее успешно вылечили. «Татар-информ» тогда побывал на ее выписке.

В Республиканской инфекционной больнице порядка тысячи сотрудников. Очень много молодых специалистов, это благодаря тому, что на территории клиники работают кафедры Казанского медуниверситета и медакадемии. Здесь готовят ординаторов, которые становятся инфекционистами – так республика пополняется кадрами.

«Молодежь сейчас хорошая. Условия у нас есть, кафедра есть. Пациенты у нас непонятные, с каждым надо разбираться, а это интересно. Кому интересно, те остаются у нас и работают», – объяснил Марат Гатауллин.

Например, поступает пациент с температурой – это может оказаться и ветрянка, и корь, и даже завозной случай лихорадки Западного Нила. И во всем этом медики должны разобраться – поставить правильный диагноз. Это основная задача специалистов приемного отделения.

Поставить правильный диагноз. Это основная задача специалистов приемного отделения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К каждому больному в приемное отделение идем как на особо опасную инфекцию»

Чаще всего в приемное отделение инфекционной больницы татарстанцы обращаются с жалобами на температуру, кашель, жидкий стул, головную боль, сыпь на теле.

«За 2023 год в приемное отделение обратилось более 40 тысяч человек. Из них 23 400 человек мы госпитализировали, все остальные пациенты были либо перенаправлены в другие стационары, либо не нуждались в госпитализации. Им назначили лечение и отправили на амбулаторный этап. За четыре месяца 2024 года через нас прошло 12 400 пациентов, практически 8 тысяч мы оставили в больнице», – рассказала заведующая приемным отделением РКИБ Татьяна Павлова.

На полное оформление пациента после поступления в клинику уходит в среднем 20 минут. Сначала работает медсестра, собирает анамнез и делает необходимые манипуляции – измеряет температуру и давление, потом врач, который направляет на более узкие исследования.

Татьяна Павлова: «За четыре месяца 2024 года через нас прошло 12 400 пациентов, практически 8 тысяч мы оставили в больнице» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кажется, что медики приемного отделения рискуют больше всего, ведь неизвестно, с какой именно болезнью к ним приехал пациент, возможно, это что-то крайне заразное и смертельно опасное.

«Да, у нас опасная работа. Но мы идем, зная, что есть опасность, и мы себя защищаем – носим средства индивидуальной защиты, респираторы. Мы к каждому пациенту, которого привозят в бокс, идем как на особо опасную инфекцию. Инфекционисты на это заточены», – подчеркнула заведующая приемным отделением.

По просьбе «Татар-информа» Татьяна Павлова вспомнила несколько интересных случаев из жизни приемного отделения. Например, два года назад в больницу обратилась мама с 7-летней дочерью. Они – туристы, приехали в Казань из другого города, по дороге ели салат с кукурузой. Малышке стало плохо, родители предположили, что у нее кишечная инфекция, и обратились в РКИБ. Однако врачи заметили, что симптомы не очень похожи на обычное отравление. Медики предположили ботулизм.

«Да, у нас опасная работа. Но мы идем, зная, что есть опасность, и мы себя защищаем – носим средства индивидуальной защиты, респираторы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мама отрицала все наши предположения, которые могли бы нам подсказать, что у ребенка ботулизм. Но мы поставили этот диагноз под вопросом. Начали лечить девочку именно от ботулизма. Она поправилась и уехала к себе в город. К слову, для детей ботулизм – это редкое и крайне опасное заболевание», – рассказала доктор.

Напомним, что недавно с ботулизмом столкнулись жители нескольких регионов России – в Казани заболели более двадцати человек. Причиной опасной болезни стал салат с фасолью, который казанцы заказали через службу доставки. Всех их лечили именно в РКИБ. На сегодня большинство больных уже выздоровели и выписались из стационара.

Татьяна Павлова напомнила и про корь. Казалось бы, эту болезнь легко предотвратить, сделав прививку. Однако в РКИБ поступают дети с этой инфекцией, некоторых из-за осложнений болезни переводят в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила многое, в том числе и работу татарстанских инфекционистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как Covid-19 изменил «инфекционку»?

Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила многое, в том числе и работу татарстанских инфекционистов.

«Больница в доковидный период и после – это не то что разные вещи, но во многом отличающиеся друг от друга. При поддержке Раиса нашей республики за сто дней была построена новая клиника – это всероссийский рекорд, может быть, и мировой. Мы строили больницу с заделом на наследие, здесь все было сделано с запросом на будущее», – подчеркнул главный врач больницы Марат Гатауллин.

Однако построить здание и закупить оборудование – это еще не все, главное – отработать все процессы, внедрить новые методики в лечение и сопровождение пациентов, научиться по-новому обеспечивать поддержку дыхания. За время пандемии через РКИБ прошло более 160 тысяч пациентов с коронавирусом со всего Татарстана.

«Мы занимались лечением пациентов, причем достаточно тяжелых. У нас порой реанимация разворачивалась до 90 коек – это были пациенты на ИВЛ или на высоких кислородных потоках. Очень многому мы научились в этот период, очень выросли сами как коллектив, как клиника – все процессы отработали. Любой аппарат, который был приобретен в рамках строительства больницы Министерством здравоохранения Татарстана, мы максимально эффективно использовали», – подчеркнул главврач.

Марат Гатауллин уверен, что после Covid-19 Республиканская клиническая инфекционная больница готова к любой эпидемиологической опасности, к любым вызовам.

Татьяна Подряднова: «Во время подъемов заболеваемости в пандемию к нам до 90 беременных поступало за сутки. Это было, конечно, тяжело. Тогда нам помогали и другие отделения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главная награда – спасенная жизнь»

Именно в период коронавируса на базе клиники открыли отделение для беременных с Covid-19. И женщин в положении здесь принимают до сих пор – так, в РКИБ в прошлом году появились на свет шесть малышей. Этим отделением №11 заведует Татьяна Подряднова, которая работает в инфекционной службе уже 40 лет.

«Во время подъемов заболеваемости в пандемию к нам до 90 беременных поступало за сутки. Это было, конечно, тяжело. Тогда нам помогали и другие отделения. Сейчас у нас пациенток меньше. Лежат с тонзиллитами, рожей, ГЛПС, гепатитами», – отметила доктор.

Татьяна Подряднова подчеркнула, что после пандемии отношение инфекционистов к профессии не изменилось, ведь во все времена именно эти специалисты первыми выходили на борьбу с инфекционными болезнями.

«На моей памяти были вспышки дифтерии. Все мы помним свиной грипп, вспышки ГЛПС, холеры. Мы первыми вступали в бой. Чаще всего, случаются вспышки острых кишечных инфекций, в течение года они бывают и у детей, и взрослых в разных учреждениях и коллективах. Но такое массовое заболевание, как коронавирусная инфекция, когда были задействованы все материки и страны мира, было впервые. На мой взгляд, пандемия повысила актуальность, значимость и авторитет инфекционной службы, нас стали больше уважать», – заметила доктор.

Заведующая отделением вспоминает, как их благодарили вылеченные пациенты. Во все времена, и это неизменно, для медиков главной наградой остается спасенная человеческая жизнь.

За несколько десятилетий ее работы, констатирует Татьяна Подряднова, изменилось многое. Если в начале ее трудового пути преобладали рутинные исследования крови, мочи, кала, из оборудования в больнице был рентген-аппарат, на обход шли с фонендоскопом, а тонометр был один на отделение, то сейчас есть УЗИ, КТ, эндоскопы, а местные лаборатории оснащены по последнему слову техники. И вряд ли найдется то, что они не смогут исследовать.

Сейчас лаборатории оснащены по последнему слову техники. И вряд ли найдется то, что они не смогут исследовать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неизменной в клинике, по словам врача, осталась преемственность – в больнице регулярно проводят консилиумы с привлечением кафедральных работников и медиков других специальностей. По-прежнему делается упор на наставничестве – старшие товарищи всегда подставляют плечо, дадут ценный совет молодым медсестрам и врачам.

«У нас нет такого, чтобы кто-то сказал: “Сам думай, сам читай”. У нас такая профессия, что лучше один раз увидеть, – опыт очень нужен. Я очень люблю с молодыми ребятами работать, у них тоже многому учишься», – объясняет Татьяна Подряднова.

Врач поделилась случаем, который ей сильно запомнился. Длительный период времени она работала в отделении вирусных гепатитов. Сейчас от вирусного гепатита B можно вакцинироваться, прививка даже входит в национальный календарь, но так было не всегда. Тогда в больницу поступила 25-летняя девушка с этой болезнью, у нее была очень тяжелая форма гепатита – злокачественная. По словам Татьяны Подрядновой, лечить эту форму болезни сложно, вероятность гибели пациента очень высока.

«Пациентка уже впала в кому, была без сознания. Ее очень старались вылечить, делали плазмаферез вручную – бегали в лабораторию, откачивали кровь. Эту девушку спасли, она выжила, ее выписали из больницы, она поблагодарила всех врачей и ушла. Такие случаи запоминаются на всю жизнь», – отметила доктор.

В лабораторный центр входит три централизованных лаборатории, которые обслуживают все лечебные учреждения Казани и 28 районов Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В лаборатории РКИБ проводят 2 миллиона исследований в год

Про лабораторию своей больницы главный врач уверенно говорит, что она одна из лучших в стране. В Covid-19 здесь делали до 5 тысяч анализов в сутки – это был настоящий конвейер. Оперативность, качественная расшифровка анализов стали нормой, которая сохраняется по сей день, говорит Марат Гатауллин.

«Инфекционная больница – это в первую очередь диагностика. Для других учреждений, к примеру, бактериологическая лаборатория желательна, но не обязательна. В других медучреждениях ПЦР-лаборатория другого профиля, она может определять генотипы человека или опухоли, нас же интересует генотип микроорганизма. Мы ищем патоген, мы должны определить, чем вызвано то или иное инфекционное заболевание. Поэтому у нас на территории больницы стоит большой комплекс, мы его называем лабораторно-диагностическим центром», – рассказала заместитель главного врача РКИБ по лабораторной диагностике Елена Юмагулова.

В лабораторный центр входит три централизованных лаборатории, которые обслуживают все лечебные учреждения Казани и 28 районов Татарстана. Некоторые исследования в РКИБ делают для всей республики – например, на вирус гепатита C.

По словам Елены Юмагуловой, раньше лаборатория располагалась всего в трех комнатах, все делалось вручную с помощью микроскопа. А сегодня это отдельное просторное здание на территории клиники, в котором стоят аппараты, напоминающие космические корабли. Работают и роботы, хотя ручной метод исследования, по словам заместителя главного врача РКИБ, в некоторых случаях по-прежнему необходим.

Всего во всех лабораториях РКИБ проводят 2 миллиона исследований в год. Чаще всего медики обнаруживают вирусы гриппа, ОРВИ, кишечные инфекции, специфического для нашего региона возбудителя ГЛПС – мышиной лихорадки.

Сегодня, по словам заместителя главного врача, в республику нередко завозят корь. Из-за антипрививочников частенько находят возбудителей коклюша – столько случаев, сколько было за этот и прошлый год, не было в течение уже многих лет, призналась врач.

Елена Юмагулова: «Инфекционная больница – это в первую очередь диагностика» Фото: © Владимр Васильев / «Татар-информ»

«В прошлом году к нам прилетела лихорадка Западного Нила, которой не было давно. Мы фактически первыми получили биоматериал, первыми лихорадку диагностировали», – заметила Елена Юмагулова.

Ответственность на лаборантах очень большая, ведь от их заключения зависит, насколько правильное лечение назначит пациенту врач. Огромную роль играет и скорость исследования, некоторые анализы здесь делают в течение суток.

«Если раньше на исследование крови на стерильность уходило семь или даже десять дней, то теперь, благодаря новому оборудованию, результаты анализа у нас готовы на следующий день или через три дня, в зависимости от возбудителя», – объяснила Елена Юмагулова.

«Если раньше на исследование крови на стерильность уходило семь или даже десять дней, то теперь, благодаря новому оборудованию, результаты анализа у нас готовы на следующий день или через три дня» Фото: © Владимр Васильев / «Татар-информ»

«Если бы не команда, ничего бы не было»

Юбилей РКИБ отметили широко – Всероссийской научной конференцией. Пригласили светил медицины – интересных и профессиональных спикеров. Юбилей не только у больницы, в этом году ее главный врач отмечает десять лет работы на этом посту.

На вопрос, какой период работы был самым сложным, Марат Гатауллин ответил: «За десять лет не было легко никогда. В начале надо было вникать, потому что в моем личном бэкграунде достаточно широкая география работы. Вообще я кардиореаниматолог, долго совмещал практическую работу. Инфекция меня больше “заразила” клинически, а потом стало понятно, что и организационно надо очень много делать для того, чтобы на должном уровне оказывать помощь».

Были разные этапы, вспоминает Марат Гатауллин: приводили в порядок детскую инфекционную клинику на Окольной, присоединяли в 2016 году городской диагностический центр, когда объединяли все лаборатории, прошли испытание на прочность коронавирусной инфекцией. В те месяцы, к слову, медики РКИБ буквально жили в больнице.

«Мы с командой были вместе всегда. Команда и в здравии, и в горе была сплоченной. Все, что мы сегодня здесь видим, в первую очередь заслуга наших медиков и, конечно, грамотной помощи и поддержки руководства нашей республики и министров здравоохранения. Раис Татарстана лично курировал процессы, особенно в тяжелое время», – подчеркнул Марат Гатауллин.