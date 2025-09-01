«Все герои фильма – обычные ребята»: ленту о мобилизованных покажут на «Алтын минбаре»

Фильм «Наши / Безнекеләр», снятый журналистом «Татмедиа» Равилем Мукменовым, покажут на Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар». Картина посвящена мобилизованным из Татарстана: они сами рассказывают о себе, о том, как устроен их быт, говорят о службе, о жизни и о победе.





Фильм «Наши / Безнекеләр», снятый журналистом «Татмедиа» Равилем Мукменовым, покажут на Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар»

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Каждому было важно попасть в объектив камеры»

Фильм «Наши / Безнекеләр» был снят в декабре 2023 года – это была его третья по счету поездка «за ленточку».

«Тогда я поехал на СВО через Крым, через Херсонскую область. Мобилизованные, про которых я должен был снимать фильм, находились на берегу Днепра», – рассказал Равиль Мукменов.

Первым делом он поговорил с командиром взвода. «Он говорил, что было бы хорошо показать как можно больше ребят. К сожалению, нельзя было показывать лица бойцов из соображений безопасности. В фильме не звучат их имена – только позывные. Тем не менее каждому из них было важно попасть в объектив моей камеры», – поделился автор фильма.

Равиль ответственно отнесся к пожеланию командира – на каждой локации, в каждом подразделении старался снимать как можно больше бойцов, брать побольше интервью.

«В кадр попал водитель ‘’КАМАЗа’’. Он просто проезжал мимо, когда я снимал. Потом он подошел и расспрашивал, где я его покажу и когда. Я объяснил, что его лица не снял, а он говорит: ‘’Неважно! Главное, что мой "КАМАЗ" попал! Я его потом родственникам покажу!” Такая радость для него была», – поделился Мукменов.

«На каждой локации, в каждом подразделении старался снимать как можно больше бойцов, брать побольше интервью» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Все почти как дома»

Прожил со взводом мобилизованных он девять дней – это был его первый опыт жизни в блиндаже.

«Мы расписали по графику съемки – каждый день я что-то снимал. Снял, как работают саперы, снайперы, тренировку штурмовиков. Я снял отдельные материалы про каждое подразделение и потом соединил их в один фильм. Получился большой материал на 47 минут. Не удалось только снять подразделение БПЛА, потому что тогда отряд только формировался – еще нечего было показывать. Когда я там был, прошел ровно год, как мобилизованные находились на передовой. За это время они успели здорово обустроить свой быт», – говорит он.

Чтобы о доме и родном Татарстане напоминало как можно больше, бойцы повесили указатель, на котором написали названия городов республики и расстояние до них. Сделали и указатели на татарском языке.

«Бойцы повесили указатель, на котором написали названия городов республики» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

На кадрах – ковры на стенах блиндажа, мебель и даже баня, всё почти как дома. Была у бойцов и своя окопная мечеть – религии в фильме посвящена отдельная часть.

«Кстати, это было единственное подразделение из татарстанских, кто сам выпускал свою газету. Они печатали ее на цветном принтере. Занимался ей учитель русского языка с позывным Психолог», – поделился автор фильма.

«Есть люди, которые молятся за мое здоровье»

В те дни обстрелов не было. Только несколько раз объявляли о приближении дронов.

«За 9 дней я очень устал. У меня было очень много съемок, мы много ходили, потому что в некоторых местах машина не могла проехать. Временами было страшно. Был момент, когда я снимал минометчиков. Мы ехали на ‘’Урале’’ по открытому полю. Скорость этого автомобиля по полю – 10 км в час, то есть там мы основная цель для беспилотников. И вот мы едем, и водитель начал рассказывать всякие жуткие истории. На СВО очень своеобразный юмор. Я уже в какой-то момент даже попросил их перестать: ‘’Вы, наверное, испугать меня хотели? Всё, хватит, я испугался’’», – улыбается он.

«Все герои фильма – обычные ребята» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Повезло и с погодой.

«Все эти девять дней был очень густой туман, и дронам было тяжело ориентироваться. Мне вообще всегда везет с погодой, когда я туда езжу. Когда я делал фильм про батальон ‘’Тимер’’, мне надо было доехать до деревни Александровка – это 2 километра до линии соприкосновения. Я так близко не был никогда. И когда мы туда приехали, поднялся сильный шквалистый ветер со стороны России в сторону Украины, поэтому дроны не могли до нас долететь. Не было ни одного дрона. Через пять часов после того, как я уехал из этой деревни, ветер спал. Есть люди, которые молятся за мое здоровье, на работе и дома, и я сам читаю молитвы. Я думаю, не случайно все это происходит», – уверен журналист.

Одним из самых ярких персонажей фильма Равиль Мукменов называет командира взвода с позывным Якты. Сейчас он уже вернулся домой Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Когда к нам приехал Равиль, я был очень приятно удивлен – для нас стать героями фильма стало поощрением»

Одним из самых ярких персонажей фильма Равиль Мукменов называет командира взвода с позывным Якты. Сейчас он уже вернулся домой – его комиссовали из-за ранения: подорвался на мине. Поэтому его имя уже можно раскрыть – зовут его Айдар Сайфутдинов.

«После нашего знакомства я предложил уже здесь, в Казани, снять его для рекламной кампании – он оказался на плакатах и баннерах, призывающих подписать контракт», – поделился он.

Равиль очень сдружился с Якты – они поддерживают связь до сих пор.

«Мы договорились, что я сниму отдельный фильм про него. В нем будет его жена, которая расскажет, как ей было тяжело ждать мужа, как складывается их жизнь после службы на СВО», – сообщил Мукменов.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Айдар стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана», учится ходить на протезах и планирует с супругой обзавестись детьми. Он поделился с нами своими впечатлениями о съемках фильма.

«Когда к нам приехал Равиль, я был очень приятно удивлен – для нас стать героями фильма стало поощрением. Командир полка решил поощрить мой взвод за то, что мы так обустроили свой быт и ответственно относились к службе. Учитывая, что в полку 1100 человек, было приятно, что именно мой взвод попал в фильм. Это было очень приятно. Многие мои сослуживцы хотели попасть в кадр. Не каждый может показать родным, как устроена его жизнь в блиндаже. Когда фильм вышел, родные увидели наш жилбыт и успокоились, что у нас все хорошо. Конечно, для них дико, что мы выкапываем в земле какие-то комнатки, но в целом они поняли, что нам комфортно», – отметил Якты.

Равиль очень сдружился с Якты – они поддерживают связь до сих пор Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Большинство мобилизованных понимают, почему они там, – их не заставили»

«Вообще все герои фильма – обычные ребята. Встретишь таких на улице и даже внимания не обратишь. Но все они воодушевленные, как одна большая семья, стоят друг за друга стеной, у них общие шутки, один взгляд на жизнь. Я ведь не раз ездил и был в подразделениях не только из Татарстана. Где-то я встречал не очень хорошие внутренние отношения. А здесь, может быть потому, что все из одной республики и все знали, кто из какого района, поэтому были такими сплоченными. Командиры часто благодарили родителей бойцов за воспитание, за то, что они воспитали их патриотами. Большинство мобилизованных понимают, почему они там, – их не заставили», – поделился журналист.

В фильме бойцы философствуют на разные темы, в том числе размышляют о смерти.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Кто-то привык, есть те, кто не может привыкнуть. Не каждый морально готов умереть. Но я не видел там трусов. Якты, например, говорит, что достойная смерть сама по себе награда», – рассказывает Мукменов.

«Может, придет какая-нибудь женщина и увидит на экране своего сына»

Чаще всего такие фильмы снимают целые съемочные группы: звуковики, режиссеры по свету. Но Равиль поехал один, снимал на GoPro и на телефон. Тем не менее ему удалось максимально передать атмосферу фронтовой жизни. Показать бойцов такими, какие они есть, и передать их мысли большой аудитории. Может быть, фильм кого-то замотивирует на подвиги, а кому-то поможет осознать ценность человеческой жизни. Но, наверное, самое главное то, что эти 47 минут станут историей для будущих поколений.

Автор ленты надеется, что кто-то из зрителей фестиваля «Алтын минбар» узнает на экране своих родных или знакомых.

«Может, придет какая-нибудь женщина и увидит на экране своего сына. Это как в стихотворении Андрея Дементьева «Баллада о матери», где женщина узнала в фильме сына, пропавшего без вести. Надеюсь, что все, кого я тогда снял, живы. Мы договорились, что когда они все вернутся, мы встретимся, вместе посмотрим этот фильм», – рассказывает Равиль Мукменов.

Мукменов уже шесть раз был в командировках на Донбасс. Всего он снял два больших фильма и порядка 40 документальных фильмов о жизни на передовой и об участниках СВО на мирных территориях.

Фильм «Наши / Безнекеләр» был опубликован в сети 8 апреля 2024 года и набрал больше 1,5 млн просмотров на YouTube.

На фестивале картина будет представлена вне конкурсной программы 7 сентября.