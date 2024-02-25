«Быть воином – жить вечно»: о работе татарстанских пехотинцев в зоне СВО

Боец пехоты из Татарстана с позывным Якты родом из маленькой деревни Якты-Куль Азнакаевского района

Фото: © Равиль Мукменов

«Окопы ребята выкапывали вручную, они прекрасно знают, куда какой поворот ведет»

Боец пехоты из Татарстана с позывным Якты родом из маленькой деревни Якты-Куль Азнакаевского района. В честь нее военнослужащий взял себе такой позывной. А еще потому, что «якты» с татарского означает «светлый».

Чтобы продемонстрировать, в каких условиях в зоне специальной военной операции служат пехотинцы из его взвода, Якты проводил нас к наблюдательному посту, вблизи которого находится спуск в окопы. Он укутан имитирующей траву маскировочной сеткой и присыпан сверху грунтом, чтобы противник не смог обнаружить позиции бойцов.

«Якты» с татарского означает «светлый» Фото: © Равиль Мукменов

Спустившись, мы попадаем в просторное помещение. Внутри организована импровизированная мастерская и по совместительству – дровница. А дальше тянутся лабиринты окопов. Их высота составляет порядка двух метров, вместо потолков – все та же сетка, устланная соломой.

«Все это ребята выкапывали вручную. Местные парни прекрасно знают, куда какой поворот ведет, все ведь сами строили. Дальше находятся стрелковые позиции, а также расчет крупнокалиберного пулемета и пункт приема раненых. У нас каждый боец умеет оказывать первую помощь», – отмечает Якты, двигаясь по окутанному полумраком коридору блиндажа полутораметровой ширины.

Так называемые стрелковые ячейки похожи на подземные пулеметные доты с каркасом из бетонных блоков и крошечным оконцем, организованным из набитых песком мешков. Чуть дальше траншея разрешается наблюдательным постом – небольшим помещением с обитыми деревом стенами и окнами, направленными в несколько сторон. На одной из стен висят фотографии Путина и Шойгу.

«Это наш основной наблюдательный пост. Он акцентирован на том, чтобы своевременно обнаруживать противника, предотвращать нападение десанта и прочие провокации, направленные в нашу сторону. Здесь круглосуточно и ежедневно несут службу по два человека», – объяснил татарстанский военнослужащий.

Якты продемонстрировал, в каких условиях в зоне специальной военной операции служат пехотинцы из его взвода Фото: © Равиль Мукменов

«Это третий постовой, его задача – выявлять мышиные ДРГ»

Со стороны одной из траншей, примыкающих к наблюдательному посту, в нас напряженно всматривается кот, природа наградила его серой с белым маскировкой. Якты шутя объясняет, что это третий постовой.

«У него своя определенная задача по выявлению мышиного ДРГ. Чтобы они не проникали в наши блиндажи и не портили продукты. Кошки – неотъемлемая часть отряда. Если бы не они, здесь были бы тысячи грызунов», – серьезно заявил пехотинец.

Якты проводил нас в окоп, в глиняных стенах которого возле самой земли проделаны невысокие лазы, укрепленные деревянными опорами. Внутри может свободно поместиться человек.

«Это называется лисья нора. Когда начинается артиллерийский обстрел по нашим позициям, военнослужащие стараются укрыться внутри. По одному человеку на каждую нору», – объяснил боец.

Пока Якты демонстрировал убежище, к нему, виляя пушистым хвостом, подошел растрепанный пес с грустными карими глазами. Пес похож на русскую цветную болонку.

«Его мы нашли здесь, когда переехали. Ну решили, пусть остается. Добавляет домашнего уюта. И потом, пес – это же друг человека. Мы здесь все любим собак», – объяснил Якты.

«Снег тут бывает пару раз в году. Я помню дни, когда в январе и феврале мы еще ходили в футболках. Но если начинаются дожди, это кошмар» Фото: © Равиль Мукменов

Мы вышли в частично затопленную траншею, и пехотинец рассказал, что после ливней, особенно если они идут в течение нескольких дней, вода может долго еще стоять в окопах.

«Снег тут бывает пару раз в году. Я помню дни, когда в январе и феврале мы еще ходили в футболках. Но если начинаются дожди, это кошмар. Везде глина, становится скользко и мокро. Когда мы замучались плавать по окопам, вырыли по всей длине канавку, а пол обшили. Теперь нам дожди не страшны».

Под конец экскурсии военнослужащий с позывным Бурый проводит нас в просторное помещение с бетонными стенами, несущими колоннами и частично обрушившимися навесными потолками. Здесь солдаты тренируются, улучшают навыки владения полевой медициной, пристреливают и чистят оружие.

«Дополнительно для пехоты мы обустроили тут тир, а также здесь учебный класс. У нас есть манекены, на которых мы отрабатываем накладывание жгутов, медицинскую тактику. На мешках тренируем удары, а на столах чистим оружие. Инструктажи мы тоже проводим здесь», – рассказал Бурый.

Здесь солдаты тренируются, улучшают навыки владения полевой медициной, пристреливают и чистят оружие Фото: © Равиль Мукменов

«Наша работа закончится только с победой»

Когда мы остались с Якты наедине, он признался, что родственники отговаривали его от поездки в зону СВО. Предлагали помощь, были готовы использовать связи, чтобы бойца не направили на фронт, но он отказался.

«Пройдут годы, у нас будут дети. И когда они вырастут и осознают, что этот конфликт дал нашей стране, они спросят, где я находился в этот момент. И я гордо отвечу, что я был здесь со всеми достойными сынами, которые защищают Родину в данный момент», – рассказал Якты.

О смерти татарстанский военнослужащий не думает. Говорит – сейчас ее нет, а когда она будет, ему будет уже все равно.

«Приходилось умирать и более молодым, и более смелым, более достойным людям, чем мы. Мы все в конце концов умрем. Важно лишь то, что мы оставим после себя, и то, как мы умрем. Я прочитал одну такую очень интересную фразу, считаю ее глубокой: "Достойная смерть – сама по себе награда". А вообще наш слоган: "Быть воином – жить вечно!"» – рассмеялся военнослужащий.

По мнению Якты, самое сложное на СВО – это одиночество. Одиночество в ночи, когда стоишь на посту. Одиночество, когда скрываешься в блиндаже.

«Тяжело морально принять тот факт, что твои близкие сейчас где-то далеко и без тебя. И вернешься ты к ним лишь тогда, когда свою работу закончишь. А наша работа закончится только с победой», – подытожил Якты.