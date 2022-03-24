Держал общак, назначал «смотрящих», усмирял ОПГ: чем закончится дело «положенца» Нейдера

Верховный суд РТ готов поставить точку в деле «положенца по Татарстану». Сегодня Нейдер сказал последнее слово: мол, готов ответить за хранение оружия, а вот причисление его к криминальной элите – вымысел гособвинения. У прокуратуры другая версия – по «воровской» статье для Нейдера запросили 12,5 лет колонии. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Сегодня Сергей Нейдеров, более известный в криминальных кругах под прозвищем Нейдер, выступил в суде с последним словом Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Дело так называемого «положенца» по Татарстану Сергея Нейдерова, более известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер, близится к своему логическому завершению. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном хранении оружия. Сегодня Нейдер выступил в суде с последним словом.

«Ну что я могу сказать в последнем слове? Я понимаю, что меня обвиняют по таким серьезным статьям. Что по 210-й (занятие высшего положения в преступной иерархии – прим.ред) я могу сказать? Все это надуманно, все это слухи, все это треп. Сгустили где-то краски. Где-то я вообще не знаю некоторых моментов, откуда они появились, как они всплыли? В каких-то моментах я вообще не присутствовал. Свое я вижу – 222-я (незаконное хранение оружия – прим.ред), я от нее не отказываюсь. Я за нее готов понести наказание. Мне и сказать-то больше нечего. Все на этом», – заявил суду Нейдер.

Ранее в прениях прокурор Руслан Губаев потребовал отправить Нейдерова в колонию строгого режима на 12,5 лет. Сам подсудимый признал вину лишь в незаконном хранении оружия. Его защитник также попросил суд оправдать Нейдерова по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Все фигуранты дела, на которых ссылается обвинение, говоря, что Нейдеров оказывал на них влияние, –законопослушные граждане, они не причастны к криминальному миру. Преступления по этим статьям не подтверждаются свидетельскими показаниями. Что касается обвинения в хранении оружия, по этой статье Нейдеров вину признал, раскаялся. Прокурор даже озвучил смягчающие обстоятельства – активное сотрудничество со следствием, помощь при раскрытии преступления», – комментировал «Татар-информу» позицию защиты адвокат Рустем Сафин.

«Положенец» в СИЗО уже год

Напомним, что стартовал процесс еще в конце сентября прошлого года. На первом заседании Нейдеров назвал суду свое имя, рассказал, что ему 59 лет, до задержания он работал в менделеевской компании «Спецстрой» механиком, женат, есть взрослые дети. Он окончил 10 классов, на его счету три судимости – в 1983 и 1995 годах – за разбой, подделку документов и хулиганство.

Тогда, как и на всех предыдущих заседаниях по избранию или продлению меры пресечения, Нейдоров пожаловался суду на плачевное состояние своего здоровья. Под этим предлогом обвиняемый неоднократно просился под домашний арест.

«У меня давление, с сердцем плохо, был инфаркт. На обоих глазах глаукома, правый глаз, можно сказать, не видит, левый видит только на 80%. В 2019-м весь год пролежал в больнице в Чебоксарах, мне сделали больше 20 операций», – рассказывал тогда Нейдеров.

Впрочем, суд счел его слова неубедительными, «положенец» по-прежнему находится в СИЗО. К слову Нейдеров пробыл в следственном изоляторе уже больше года – задержали его еще в начале весны 2021-го.

Произошло это в одном из частных домов Нейдорова в Верхнеуслонском районе. Там же был проведен обыск. Тогда сотрудники правоохранительных органов изъяли у него две тетради с записями о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги – тысячи долларов и евро, а также порядка 100 тысяч рублей.

Нейдерова обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном хранении оружия Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Коронация» и криминальные татуировки

По версии обвинения, в 2015 году Нейдеров принял участие в сходке криминальных авторитетов. Среди участников был вор в законе Роман Сычев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Сыч. Именно он «короновал» Сергея Нейдерова, назначив его «положенцем по Татарстану», то есть сделал его своей правой рукой и главным авторитетом среди криминального сообщества республики.

Получив такой «чин», Нейдер мог назначать и координировать «смотрящих» за районами и колониями Татарстана. По версии следствия, он же контролировал воровской «общак» в республике, следил за ним и распределял из него деньги, а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

«В соответствии с имеющимся у Нейдорова криминальным статусом лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, он наделен неоспоримым и безоговорочным неформальным авторитетом у неограниченного круга лиц, в том числе ранее судимых, находящихся в местах лишения свободы, ведущих криминальный образ жизни, имеющих более низкий статус в преступной иерархии», – зачитал во время оглашения обвинительного заключения старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Руслан Губаев

Тогда же прокурор обратил внимание суда на татуировки подсудимого, которые, по словам обвинения, были призваны поддерживать и демонстрировать другим криминальный статус Нейдера. Среди них погоны на левом плече и восьмиконечная звезда на левом предплечье. Эти символы на языке преступного мира говорят о влиянии и авторитете их носителя.

Есть у Нейдера и татуировка перстня на указательном пальце, означающий, как правило, «отрицалово». Тот, у кого имеется такой отличительный знак категорически не настроен сотрудничать с администрацией тюрьмы и не признает арестантов, вставших на путь исправления.

«Согласно нанесенным на тело татуировкам, статус Нейдера определен как авторитет среди преступников. В местах лишения свободы является «зэком-отрицалой», враждебно настроен к власти, правоохранительным органам, являлся нарушителем режима содержания», – объяснил Губаев.

«В местах лишения свободы является «зэком-отрицалой», враждебно настроен к власти, правоохранительным органам, являлся нарушителем режима содержания» Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Разборка из 2013-го

Согласно материалам уголовного дела, Нейдер, помимо содержания общака и назначения «смотрящих», принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций в криминальном мире Татарстана. Один из них произошел еще до того, как Нейдер якобы стал «положенцем», но разрешился уже при его новом статусе.

По данным следствия, еще в 2013 году у одного из участников группировки «Мебелька» Гостева по прозвищу Шустрый возникли проблемы с участниками группировки «Бригада Советского района». Шустрый якобы обещался достать автомобиль «БМВ» и спецтехнику, в качество оплаты ему передали 10 миллионов рублей. Гостев перенаправил значительную часть суммы собственнику техники на Украину. В итоге машину он не получил, его обманули.

«Бригада Советского района» затребовала с Гостева всю переданную сумму обратно. Деньги они получили, но произошла «неустойка» из-за разницы курса валют.

В 2021 году Гостев обратился к Нейдерову с просьбой помочь в разрешении конфликта. На что Нейдер якобы заявил, что нужно собрать 20 тысяч долларов, передать их «ворам», и конфликт будет решен.

Вскоре Шустрый и некто из группировки «Бригада Советского района», передали «положенцу» порядка 600 тыс. рублей, половину из которых он отдал вышестоящему криминалитету, а другую половину направил в места лишения свободы, для материальной поддержки отбывающих наказание.

Однако участники «Бригады Советского района» остались недовольны таким раскладом и попросили у Гостева вернуть деньги с процентами. Нейдер в феврале 2021 года в кафе «Амирхан» на Беломорской организовал встречу, чтобы окончательно разрешить конфликт – тогда же его и задержали.

Если вина Нейдерова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Что грозит по «воровской» статье?

По версии следствия, Нейдеров назначал «смотрящих за общаком». В 2016 году этот статус, по решению «положенца», получил Сабиров по прозвищу Татарин. В 2019 году эта «должность» перешла к Юзееву по прозвищу Чупа. Об этих изменениях, по приказу Нейдорова, уведомлялись все лица причастные к криминальному миру Татарстана.

«В 2021 году Нейдеров принял участие в разрешении силового конфликта между участниками группировок «Карла Маркса» и «Чайники» в городе Зеленодольск. Конфликт состоял в том, что неустановленные лица – не менее 30 человек – 9 января 2021 года, находясь возле магазина «Верный», демонстративно подвергли избиению неустановленных лиц, используя в качестве орудия металлические трубы», – сказано на страницах гособвинения.

После чего, утверждает обвинение, Нейдеров встретился с участником ОПГ «Карла Маркса» Масловым и обязал его не предпринимать никаких ответных действий против участников группировки «Чайники».

Примечательно, что «воровская» статья – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» – была принята лишь в 2019 году, а в материалах дела Нейдер стал «положенцем» четырьмя годами раньше. Так или иначе, отметим, что это особо тяжкая статья, и, если вина Нейдерова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Каким будет решение суда, станет известно уже завтра – оглашение приговора назначено на 10 часов.