«У меня давление, с сердцем плохо»: – Нейдер о том, что не был криминальным авторитетом

Верховный суд РТ начал разбираться в деле «положенца по Татарстану» Нейдера. И пока обвинение убеждает в наличии у него всех признаков принадлежности к криминальной элите, Нейдеров уверяет, что он – обычный работяга со слабым здоровьем. Из зала суда репортаж ИА «Татар-информ».

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело так называемого «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело так называемого «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова, более известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. Ему предъявлены обвинения по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Стартовало заседание, как и положено, с установления личности обвиняемого. Присутствию в зале большого количества журналистов Нейдеров уже не удивлялся, видимо, привык к вниманию прессы, без участия которой не проходило ни одно заседание об избрании или продлении ему меры пресечения.



Нейдеров назвал суду свое имя, рассказал, что ему 59 лет, что до задержания работал в менделеевской компании «Спецстрой» механиком, женат, есть взрослые дети. Мужчина окончил 10 классов, на его счету три судимости – в 1983 и 1995 годах – за разбой, подделку документов и хулиганство.

«У меня давление, с сердцем плохо, был инфаркт»

Следом слово взял его адвокат. Он попросил суд приобщить к делу медицинские справки, подтверждающие, что его подзащитный в 2019-2020 годах лежал в стационаре в Чебоксарах, восстанавливал здоровье.

Нейдеров поддержал ходатайство своего защитника. Отметим, что это далеко не первый раз, когда он обращает внимание суда на плачевное состояние своего здоровья. Этот же аргумент он приводил, когда пытался убедить судью отправить его под домашний арест буквально три дня тому назад, на заседании по продлению меры пресечения.

«У меня давление, с сердцем плохо, был инфаркт. На обоих глазах глаукома, правый глаз, можно сказать, не видит, левый видит только на 80%. В 2019-м весь год пролежал в больнице в Чебоксарах, мне сделали больше 20 операций», – заявил тогда Нейдеров.

Суд счел слова Нейдерова неубедительными, «положенец» по-прежнему находится в СИЗО, его арест был продлен до 3 марта 2022 года Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Впрочем, суд счел его слова неубедительными, «положенец» по-прежнему находится в СИЗО, его арест был продлен до 3 марта 2022 года. К слову, к этому моменту Нейдеров пробудет в следственном изоляторе уже год, ведь задержали его еще в начале весны.

Произошло это в одном из частных домов Нейдорова в Верхнеуслонском районе. Там же был проведен обыск. Тогда сотрудники правоохранительных органов изъяли у него две тетради с записями о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги – несколько тысяч долларов и евро, а также порядка 100 тысяч рублей.

«Короновал» Нейдера вор в законе Роман Сыч

Затем выступила сторона обвинения. Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Руслан Губаев зачитал текст обвинительного заключения, в котором сказано, что Нейдеров в 2015 году принял участие в сходке криминальных авторитетов.

Среди участников был вор в законе Роман Сычев, более известный в криминальных кругах по прозвищу Сыч. Именно он «короновал» Сергея Нейдерова, назначив его «положенцем по Татарстану», то есть своей правой рукой и главным авторитетом среди криминального сообщества республики.

Старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Руслан Губаев зачитал текст обвинительного заключения Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Получив такой «чин» Нейдер мог назначать и координировать «смотрящих» за районами и колониями Татарстана. По версии следствия, он же контролировал воровской «общак» в республике, следил за ним и распределял из него деньги, а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

«В соответствии с имеющимся у Нейдорова криминальным статусом лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, он наделен неоспоримым и безоговорочным неформальным авторитетом у неограниченного круга лиц, в том числе ранее судимых, находящихся в местах лишения свободы, ведущих криминальный образ жизни, имеющих более низкий статус в преступной иерархии», – заявил Губаев.

Погоны, восьмиконечная звезда, перстень – о чем говорят криминальные татуировки

Также прокурор обратил внимание суда на татуировки подсудимого, которые, по словам обвинения, призваны поддерживать и демонстрировать другим криминальный статус Нейдера. Среди них погоны на левом плече и восьмиконечная звезда на левом предплечье. Эти символы на языке преступного мира говорят о влиянии и авторитете их носителя.

Прокурор обратил внимание суда на татуировки подсудимого, которые, по словам обвинения, призваны поддерживать и демонстрировать другим криминальный статус Нейдера Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Есть у Нейдера и перстень на указательном пальце, означающий, как правило, «отрицалово». Тот, у кого имеется такой отличительный знак категорически не настроен сотрудничать с администрацией тюрьмы и не признает арестантов, вставших на путь исправления.

«Согласно нанесенным на тело татуировкам, статус Нейдера определен как авторитет среди преступников. В местах лишения свободы является «зэком-отрицалой», враждебно настроен к власти, правоохранительным органам, являлся нарушителем режима содержания», – объяснил Губаев.

Разборка за «БМВ», назначение «смотрящих» и усмирение зеленодольских ОПГ

Далее прокурор перешел к описанию конкретных действий, подтверждающих, что Нейдеров действительно исполнял возложенные на него обязанности. По данным следствия, еще в 2013 году у одного из участников группировки «Мебелька» Гостева по прозвищу Шустрый возникли проблемы при покупке атомобиля «БМВ» и строительной техники. На стороне продавца выступили участники группировки «Бригада Советского района».

В 2021 году Гостев обратился к Нейдерову с просьбой помочь в разрешении конфликта. Для решения спора Гостев и некто из группировки «Бригада Советского района», по указанию Нейдерова, передали ему порядка 600 тыс. рублей, половину из которых он отдал вышестоящему криминалитету, а другую половину направил в места лишения свободы, для материальной поддержки отбывающих наказание.

По версии следствия, Нейдеров назначал «смотрящих за общаком». Так в 2016 году этот статус, по решению «положенца», получил Сабиров по прозвищу Татарин Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Кроме того, по версии следствия, Нейдеров назначал «смотрящих за общаком». Так в 2016 году этот статус, по решению «положенца», получил Сабиров по прозвищу Татарин. В 2019 году эта «должность» перешла к Юзееву по прозвищу Чупа. Об этих изменениях, по приказу Нейдорова, уведомлялись все лица причастные к криминальному миру Татарстана.

«Кроме того, в 2021 году Нейдеров принял участие в разрешении силового конфликта между участниками группировок «Карла Маркса» и «Чайники» в городе Зеленодольск. Конфликт состоял в том, что неустановленные лица – не менее 30 человек – 9 января 2021 года, находясь возле магазина «Верный», демонстративно подвергли избиению неустановленных лиц, используя в качестве орудия металлические трубы», – зачитал Губаев.

После чего, утверждает обвинение, Нейдеров встретился с участником ОПГ «Карла Маркса» Масловым и обязал его не предпринимать никаких ответных действий против участников группировки «Чайники».

«Нейдеров открыто говорил о получении статуса положенца»

Выслушав текст гособвинения, суд перешел к допросу свидетелей. Первым выступил старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью Ренат Акчурин. Он рассказал, что о сходке 2015 года сотрудники правоохранительных органов узнали от самих участников встречи.

«Поступила оперативная информация, с целью ее проверки проводились оперативно-розыскные мероприятия – наблюдение в отношении самого Нейдерова, а также Петрова и Назмутдинова, во время которого вышеуказанные лица подтвердили сходку с участием вора в законе, где Нейдеров получил статус положенца», – рассказал Акчурин.

Он отметил, что об этом открыто говорил сам Нейдеров во время одной из бесед с представителями правоохранительных органов в отделении полиции. Об этом же говорили и другие участники сходки. Оперативник настаивал, что показания они давали добровольно, в непринужденной обстановке, а видео и аудио протоколы разговоров есть в материалах дела.

Отметим, что сейчас Нейдеров категорически отрицает предъявленное ему обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он утверждает, что никакого воровского статуса у него нет и не было, и решения в криминальном мире Татарстана он не принимает. При этом свою вину по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» Нейдер признал полностью, заявив сегодня на суде: «вовремя его не сдал, это моя вина».

«Это же была беседа, какое признание? Сидит в кабинете, где много сотрудников полиции, и естественно.. обманывает. Если видео посмотреть, то будет заметно, что инициативой были сотрудники [полиции], задавали наводящие вопросы», – прокомментировал журналистам показания свидетеля адвокат Нейдорова.

Кроме всего прочего, сторона защиты уже не раз обращала внимание суда на тот факт, что «воровская» статья 210.1 УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» – была принята лишь в 2019 году, а в материалах дела Нейдер стал «положенцем» четырьмя годами раньше. Так или иначе, отметим, что это особо тяжкая статья, и, если вина Нейдорова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.