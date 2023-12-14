news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 14 декабря 2023 12:45

Все добровольцы СВО должны быть поставлены в одинаковые условия — Путин

Скопировать ссылку
Все добровольцы СВО должны быть поставлены в одинаковые условия — Путин
Фото: кадр с прямой трансляции

Во время прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, должны быть поставлены в одинаковые условия с военными. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста из Северной Осетии.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия», — подчеркнул Путин.

Будут приняты поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, добавил глава государства.
«Депутаты Государственной думы 100% поддержат, — предположил Путин. — Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьёмся того, чтобы все получали одинаковую поддержку».

В Северной Осетии два добровольческих отряда «Шторм. Осетия» и «Алания». Президент высоко оценил их деятельность.

читайте также
Онлайн-трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 года
Онлайн-трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным 14 декабря 2023 года
#прямая линия с Владимиром Путиным
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100