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Все добровольцы СВО должны быть поставлены в одинаковые условия — Путин
Во время прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что добровольцы, воюющие в зоне спецоперации, должны быть поставлены в одинаковые условия с военными. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста из Северной Осетии.
«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия», — подчеркнул Путин.
Будут приняты поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, добавил глава государства.
«Депутаты Государственной думы 100% поддержат, — предположил Путин. — Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьёмся того, чтобы все получали одинаковую поддержку».
В Северной Осетии два добровольческих отряда «Шторм. Осетия» и «Алания». Президент высоко оценил их деятельность.
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