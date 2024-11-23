Минниханов, Мухаметшин, Баксиков: кто представит Татарстан на съезде «Единой России»

«Будем активно участвовать на съезде партии. Он проходит в непростое время»

Всего Татарстан на декабрьском съезде «Единой России» представят 23 человека: 17 делегатов и шесть участников. Помимо 13 делегатов, которых выбрали сегодня голосованием на конференции, четверо примут участие в силу своего статуса в партии – это Раис Татарстана Рустам Минниханов, секретарь татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель главы Апастовского района Ленар Хантимиров.

Кроме того, специальным письмом руководящих органов регионального отделения были рекомендованы еще шесть человек (не делегатов), среди которых два участника специальной военной операции, ставших депутатами Госсовета РТ – это Расим Баксиков и Марат Галиев.

Фарид Мухаметшин: «Мы расскажем, как работает наша партийная организация, одна из самых крупных и эффективных в стране»

«Мы ответственно подошли к подбору кандидатов. Из них 13 были выбраны голосованием, они получили единогласную поддержку от нашей конференции. Мы будем активно участвовать на съезде партии в Москве. Он проходит в непростое время: сложная международная обстановка. Мы расскажем, как работает наша партийная организация, одна из самых крупных и эффективных в стране. "Единая Россия" - это опорная партия страны», - сказал после конференции представителям СМИ Фарид Мухаметшин.

Список делегатов для голосования составлялся в соответствии со следующими принципами: должны были быть представлены крупные партийные организации, при этом участники равномерно представляли зональные территории. Кроме того, учитывалась эффективность работы отделений.

Расим Баксиков (в центре): «Для меня участие в съезде – возможность еще глубже понять курс партии»

Расим Баксиков: «Планирую поднять вопросы патриотического воспитания и поддержки военнослужащих»

Участие во Всероссийском съезде партии «Единая Россия» – это большая ответственность и возможность обсудить актуальные вопросы и проблемы, рассказал «Татар-информу» Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

«Если у меня будет возможность, хочу поднять на съезде вопросы патриотического воспитания молодежи и поддержки военнослужащих. Здесь много юридических вопросов, особенно тех, что касаются выполнения поставленных задач. Есть случаи недобросовестного исполнения. Конечно, наш менталитет уже перебарывает такие моменты, но они еще остаются», - поделился собеседник агентства.

Баксиков впервые будет делегатом съезда «Единой России». Он подчеркнул, что для него это возможность «еще глубже понять курс партии».

Ольга Воронова: «Ждем новых социальных проектов, направленных на улучшение благосостояния населения»

Одной из тех, кто был выбран в качестве делегата на съезд от Татарстана, стала заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова. Она рассказала «Татар-информу», что ждет от грядущего мероприятиям многого, в том числе расширения уже существующих социальных проектов и появления новых.

«От Всероссийского съезда всегда большие ожидания. Там расскажут, как идет реализация Народной программы «Единой России», в которой Татарстан активно участвует. Мы видим, сколько объектов было построено даже в этом году: это и школы, и детские сады, кроме того, проведен капитальный ремонт во многих учреждениях. Мы ждем новых социальных проектов, направленных на улучшение благосостояния населения», - сообщила она.

Ольга Воронова (в центре): «Необходимы новые решения по поддержке семей военнослужащих СВО»

Кроме того, необходимы и новые решения по поддержке семей военнослужащих СВО. Татарстан активно работает и в этом направлении, напрямую взаимодействует с семьями, собирает гуманитарные грузы и реализует другие проекты по этому направлению, добавила Воронова.

«Важно, что в 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Мы обязательно должны проводить мероприятия и со школьниками, и со старшим поколением, и с ветеранами и труженниками тыла. По этому направлению у нас обязательно будут проекты», - заключила собеседник агентства.

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Полный список делегатов съезда от Татарстана:

- секретарь первичного отделения партии №32 Альметьевска, заместитель директора по общим вопросам филиала акционерного общества «Сетевая компания» - «Альметьевские электрические сети» Ильмир Агелтдинов;

- заместитель секретаря Алькеевского местного отделения партии, замглавы района Рашит Билалов;

- секретарь первичного отделения партии «Шеморданское №1» Шеморданского сельского поселения Сабинского района РТ, глава сельского поселения Альберт Валиев;

- секретарь Верхнеуслонского местного отделения партии, глава района Евгений Варакин;

- секретарь Кремлевского первичного отделения партии Вахитовского района Казани, заместитель Секретаря Татарстанского регионального отделения партии, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова;

- секретарь первичного отделения партии №62 Комсомольского района г. Набережные Челны, директор челнинского учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №15» Светлана Грачева;

- заместитель Секретаря Татарстанского регионального отделения партии, президент Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, председатель совета директоров ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» Геннадий Глушков;

- секретарь Бавлинского местного отделения партии, глава района Ильяс Гузаиров;

- секретарь Актанышского местного отделения партии, глава района Ленар Зарипов;

- руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в горсовете Нижнекамска, заместитель мэра города Марина Камелина;

- секретарь «Сарсак-Омгинского» первичного отделения партии Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского района, глава сельского поселения Тамара Николаева;

- заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета – начальник отдела организационной работы Татарстанского реготделения партии Светлана Смирнова;

- член политсовета Лениногорского местного отделения партии, исполнительный секретарь местного отделения партии отдела по обеспечению деятельности местных отделений партии Регионального исполкома «Единой России» Игорь Храмов.

А также делегаты съезда по статусу:

- член Бюро Высшего совета партии, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов;

- член Высшего совета партии, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин;

- член Генерального совета партии, секретарь Казанского местного отделения партии, мэр города Ильсур Метшин;

- член Регионального политсовета, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Совете Апастовского района, секретарь Советского первичного отделения пгт Апастово Ленар Хантимиров.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»