Все благоустроенные дворы Казани оборудуют видеокамерами

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Все благоустроенные по республиканской программе «Наш двор» территории Казани оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

«То, что главы районов держат руку на пульсе, это очень важно. Чтобы мы оперативно вместе с жителями принимали гибкие решения и, самое главное, находили золотую середину между благоустройством и желанием жителей. Я прошу программу „Безопасный город“ тоже присоединиться, чтобы именно там, где дворы уже сделаны, ставили камеры на новые опоры», — сказал он.

Глава исполкома заметил, что многие вопросы решаются в тандеме с жителями. «Самые лучшие дворы получаются там, где налажен контакт с жителями. И когда сами жители выходят с предложением по озеленению, мы только приветствуем это, максимально помогаем. Но наши обходы показывают, что [слишком] засушливое лето: к сожалению, много зеленых насаждений, посаженных в рамках „Нашего двора“, погибают», — добавил Рустем Гафаров.

В связи с этим руководитель исполкома дал поручение главам районов и Комитету внешнего благоустройства максимально оказать содействие в поливе и уходе за зелеными насаждениями. «Чтобы в рамках благоустройства по программе „Наш двор“ не оставалось этих белых пятен без хозяина. Кто там убирается, всё должно быть понятно и прозрачно», — резюмировал спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять лет программа «Наш двор» охватит 2 млн жителей Татарстана.