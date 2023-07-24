В Советском районе Казани благоустроили крупный комплекс из 5 дворов у новой поликлиники

В Советском районе столицы Татарстана отремонтирован крупный комплекс из пяти дворов у здания недавно открывшейся новой детской поликлиники. Об этом рассказал на деловом понедельнике в мэрии глава администрации района Роман Фатхутдинов.

«Кардинально преобразился крупный комплекс из пяти дворов по улицам Советская, Халезова, Правды, где расположены 12 домов и проживает около 1 тыс. человек. После открытия нового здания детской поликлиники это место стало точкой притяжения для всего жилого массива, где сейчас всё располагает к комфортным и длительным прогулкам», — подчеркнул он.

В рамках проведенных работ здесь были построены тротуары, проведен ремонт проезжей части, установлены фонарные столбы. Для детей в общественном пространстве появились современные площадки для стритбола, а особенностью стали яркие граффити и гамаки для отдыха.

Тем временем в комплексе дворов по улицам 8 марта, Заря и Сибирскому тракту стартовали работы по строительству прогулочной зоны, которая расположится на месте зеленой зоны по улице Заря. Запланировано строительство тротуаров из брусчатки, спортивной и детской площадок, проведение освещения и установка уличной мебели.

В целом за все годы реализации программы в Советском районе благоустроили 176 дворов, улучшения затронули 70 тыс. жителей. В этом году в проект вошел еще 51 двор, где в 93 многоквартирных домах проживают почти 19,5 тыс. человек.

Общий объем выполнения работ по Советскому району составляет 69%. Завершены дорожные работы в 27 дворах, в 25 — смонтированы опор освещения, установлено 627 элементов малых архитектурных форм — это почти 50%. Работы продолжаются на 17 дворовых территориях. Благоустройство оставшихся дворов начнется в ближайшее время.