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Ру Тат
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Общество
14 января 2022  16:30

Белоруссия завершила вывод миротворцев из Казахстана

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Из Казахстана завершен вывод белорусского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны республики.

Как сообщили в ведомстве, доставкой белорусских военных в РБ занимались самолеты ВКС России. Все задачи, поставленные перед миротворцами ОДКБ, успешно выполнены.

«Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии», — заявили в министерстве.

Накануне стало известно, что в Россию вернулись первые подразделения миротворцев, находившиеся в Казахстане.

#Белоруссия #миротворцы
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