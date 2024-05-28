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Жительницу Казани осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и реабилитацию нацизма
Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор жительнице Казани Зульфие Ситдиковой. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил России и реабилитации нацизма. Суд проходил с присяжными, они единогласно признали Ситдикову виновной.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком в 4 года. А также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности ВС РФ на 2 года», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.
В прениях сторон Зульфия Ситдикова настаивала на том, что преступлений она не совершала. По ее словам, ее подставили заинтересованные сотрудники правоохранительных органов. Также она заявила суду, что является убежденной пацифисткой.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Яна Подольская сообщила «Татар-информу», что на стадии прений сторона обвинения запрашивала для Ситдиковой три года лишения свободы в колонии поселении со штрафом в двести тысяч рублей и с запретом заниматься деятельностью, связанной с публикацией и распространением информации о деятельности ВС РФ.
В конце апреля 2023 года Ситдикову задержали сотрудники полиции на несогласованном митинге в парке Урицкого. По версии следствия, туда она пришла с другой активисткой, чтобы сфотографироваться у памятника героям Великой Отечественной войны с плакатом «9 мая», где буква «м» была перевернута.
Эпизод по дискредитации армии, по мнению следователей, связан с проведением акции с антивоенным лозунгом, фотография которого распространилась в социальных сетях в мае прошлого года. Кадры были сделаны на фоне Вечного огня в Парке Победы. Следствие уверено, что акцию организовала именно Ситдикова. Признаки дискредитации в словах и действиях Ситдиковой подтвердили эксперты: лингвист и психолог.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
В 2022 году Зульфию Ситдикову уже задерживали за дискредитацию ВС РФ на концерте Олега Газманова. Женщина пришла на концерт в толстовке с антивоенной надписью. За это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.
В июле того же года женщину задержали за неповиновение сотруднику полиции и назначили административный арест. Она пыталась оспорить это решение, но Верховный суд РТ признал его полностью законным.
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