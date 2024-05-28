Жительницу Казани осудили за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и реабилитацию нацизма

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор жительнице Казани Зульфие Ситдиковой. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил России и реабилитации нацизма. Суд проходил с присяжными, они единогласно признали Ситдикову виновной.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года с испытательным сроком в 4 года. А также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности ВС РФ на 2 года», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

В прениях сторон Зульфия Ситдикова настаивала на том, что преступлений она не совершала. По ее словам, ее подставили заинтересованные сотрудники правоохранительных органов. Также она заявила суду, что является убежденной пацифисткой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Яна Подольская сообщила «Татар-информу», что на стадии прений сторона обвинения запрашивала для Ситдиковой три года лишения свободы в колонии поселении со штрафом в двести тысяч рублей и с запретом заниматься деятельностью, связанной с публикацией и распространением информации о деятельности ВС РФ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В конце апреля 2023 года Ситдикову задержали сотрудники полиции на несогласованном митинге в парке Урицкого. По версии следствия, туда она пришла с другой активисткой, чтобы сфотографироваться у памятника героям Великой Отечественной войны с плакатом «9 мая», где буква «м» была перевернута.

Эпизод по дискредитации армии, по мнению следователей, связан с проведением акции с антивоенным лозунгом, фотография которого распространилась в социальных сетях в мае прошлого года. Кадры были сделаны на фоне Вечного огня в Парке Победы. Следствие уверено, что акцию организовала именно Ситдикова. Признаки дискредитации в словах и действиях Ситдиковой подтвердили эксперты: лингвист и психолог.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

В 2022 году Зульфию Ситдикову уже задерживали за дискредитацию ВС РФ на концерте Олега Газманова. Женщина пришла на концерт в толстовке с антивоенной надписью. За это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В июле того же года женщину задержали за неповиновение сотруднику полиции и назначили административный арест. Она пыталась оспорить это решение, но Верховный суд РТ признал его полностью законным.