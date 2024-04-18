Жительницу Казани судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Сегодня в Верховном суде Татарстана начали выбирать присяжных для рассмотрения дела активистки из Казани Зульфии Ситдиковой. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России и реабилитации нацизма.

«Сегодня на процесс никого не пустят, он пройдет в закрытом режиме. Мы настояли на проведении суда с присяжными. Сегодня их будут выбирать», – сообщил адвокат подсудимой Рим Сабиров.

По версии следствия, в конце апреля 2023 года Ситдикову задержали сотрудники полиции на несогласованном митинге в парке Урицкого. Туда она пришла с другой активисткой, чтобы сфотографироваться у памятника героям Великой Отечественной войны с плакатом «9 мая», где буква «м» была перевернута.

Эпизод по дискредитации армии, по версии следствия, связан с проведением акции с антивоенным лозунгом, фотография которого распространилась в социальных сетях в мае прошлого года. Кадры были сделаны на фоне Вечного огня в Парке Победы. Следствие уверено, что акцию организовала именно Ситдикова. Признаки дискредитации в словах и действиях Ситдиковой подтвердили эксперты: лингвист и психолог.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

В 2022 году Зульфию Ситдикову уже задерживали за дискредитацию ВС РФ на концерте Олега Газманова. Женщина пришла на концерт в толстовке с антивоенной надписью. За это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В июле того же года женщину задержали за неповиновение сотруднику полиции и назначили административный арест. Она пыталась оспорить это решение, но Верховный суд РТ признал его полностью законным.