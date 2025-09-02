news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 сентября 2025 13:54

Суд оставил без изменения меру пресечения экс-главврачу Нижнекамской ЦРБ

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Советского суда Казани, который в начале августа отпустил из-под домашнего ареста под запрет определенных действий бывшего главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, Валеева обвиняют в превышении полномочий при закупках медицинского оборудования. По версии следствия, из-за незаконных действий 36 пациентам, нуждавшимся в плановой хирургической помощи, операции проведены не были. Манипуляции с тендерами позволили незаконно заработать около 8,7 млн рублей.

#арест #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025