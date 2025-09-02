Суд оставил без изменения меру пресечения экс-главврачу Нижнекамской ЦРБ

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Советского суда Казани, который в начале августа отпустил из-под домашнего ареста под запрет определенных действий бывшего главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, Валеева обвиняют в превышении полномочий при закупках медицинского оборудования. По версии следствия, из-за незаконных действий 36 пациентам, нуждавшимся в плановой хирургической помощи, операции проведены не были. Манипуляции с тендерами позволили незаконно заработать около 8,7 млн рублей.